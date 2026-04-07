MarineLorD og Hera kronet til Red Bull Wololo: Londinium-mestere

Age of Empires og esports er vanligvis ikke et veldig kjent ekteskap av ideer, men det er en stor interesse fra fansen for at dette skal endre seg, som den nylige Red Bull Wololo: Londinium-turneringen viser.

Arrangementet ble avholdt i løpet av den siste uken og ble avsluttet med at de beste spillerne gikk på scenen i Londons berømte Royal Albert Hall for en live finale som trakk et totalt publikum på over 110,000 XNUMX fans.

Det var to finaler som fant sted i går, 6. april, med en anspent Age of Empires IV viser mellom MarineLorD og Wam01, som gikk avstanden til MarineLorD klarte å komme ut på toppen og hevde tittelen og trofeet for sine egne.

I tillegg til dette var det en intens og fantastisk comeback-prestasjon i Age of Empires II-kategorien, der Liereyy hadde trofeet innen rekkevidde ved å gå opp 3-0 alt før Hera leverte en vanvittig omvendt feiing, vant fire engasjementer på rad og stjal trofeet og tittelen bort for seg selv.

Til syvende og sist fikk fansen se en imponerende oppvisning som viser at Age of Empires har en veldig lys fremtid.