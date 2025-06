Marinesoldater skal slutte seg til nasjonalgarden i Los Angeles

HQ

Siste nytt om USA . Vi vet nå at amerikanske marinesoldater vil begynne å patruljere gatene i Los Angeles i løpet av to dager, og støtte føderale agenter som er involvert i immigrasjonsrazziaer og kontroll av folkemengder, sa tjenestemenn onsdag.



"Hvis jeg ikke hadde handlet raskt, ville Los Angeles brent ned til grunnen akkurat nå", sa USAs president Donald Trump under et arrangement på John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Dette skjer etter at uroen har spredt seg over hele landet, noe som har ført til kritikk fra ledere i California, deriblant Gavin Newsom. Mens Det hvite hus fremstiller aksjonen som et nødvendig tiltak for å opprettholde ro og orden, fortsetter protestene å øke i storbyene.