US Marines slipper dronedreperen MADIS løs i det filippinske luftrommet

Siste nytt om USA og Filippinene . Mens årets Balikatan-øvelser utspiller seg over hele Filippinene, vet vi nå at USAs marinesoldater tar frem de store kanonene, bokstavelig talt.

For første gang utenfor USAs territorium blir Marine Air Defense Integrated System (MADIS) utplassert i øvelser med skarpskyting, der det ifølge marinekorpset skal demonstrere sin presisjon og kraft mot ubemannede trusler.

MADIS er montert på taktiske kjøretøyer og bevæpnet med jammere, Stingers og en 30 mm kanon, og lover et sprang fremover når det gjelder autonomi på slagmarken og kontroll over luftrommet. MADIS' rolle i fellesøvelser med Filippinene understreker at regionale forsvarsstrategier er i stadig utvikling.