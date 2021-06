Man trenger ikke være så voldsomt glad i golfsporten for å like golfspill. Det er veldig mange forskjellige golfspill der ute, og det føles som det stadig blir nye varianter. Spill som Golf Story, What The Golf? og Golf With Your Friends legger såpass mye ekstra til den etablerte oppskriften at de lett kan friste folk som kanskje aldri har hatt noen interesse for sporten. Særlig de to sistnevnte er også ypperlige partyspill de aller fleste kan plukke opp. For golfentusiastene har man golfsimulatorer, men jeg føler Mario Golf: Super Rush har elementer som kan treffe både party og simulator-fansen godt. Her er nemlig det viktigste på plass. Man velger klubbe, retning, type skudd og dermed er det bare å få timingen på plass for å finne riktig styrke på slaget. Det er selvfølgelig også viktig å tenke på vindretning, underlag, høyde og sprett. Alle disse aspektene er vellaget og gjør at det føles som en fullverdig golfopplevelse som er solid nok til å fungere også som et renspikket golfspill. Men dette er jo MARIO Golf, og det betyr selvfølgelig at det har en bråte med spesielle helsprø ideer i tillegg til det helt grunnleggende.

Den kanskje største nyheten i dette spillet er Speed Golf. I denne modusen handler det ikke bare om å få ballen i hullet på færrest mulig slag, det handler også om å være rask til fots. I Speed Golf starter nemlig alle i en match samtidig med å slå ballen, etterfulgt av å løpe så fort man kan til der den lander. Dette er et spennende konsept. Man kan ikke drøye for lenge med hvor man vil sikte et slag, da vil nok dine motstandere raskt overkjøre deg. I det man løper etter ballen har man noen ekstra ferdigheter å utnytte. I tillegg til å kunne hoppe og løpe har man en unik spesialevne for hver figur som gjør at man springer ekstra raskt, samtidig som man kan krasje inn i og senke motstandere en kort stund. Det er dermed ikke alltid lurest å løpe foran alle de andre, da blir man mer sårbar for angrep. Det er dog verdt å nevne at det også ligger hjerter spredt om på golfbanen som kan fylle opp ditt stamina-meter. Med nok stamina kan man utføre sitt unike superraske trekk, så å få kloa i disse på veien har mye å si. Det er også mynter man kan samle for å bygge opp sitt superslag. Dette er slag som byr på unike effekter, som at slaget ditt kan slå vekk motstanderens ball. Det er dog noen evner som virkelig tar kaka, som Boo sin evne til å hjemsøke ballen din. Da blir ballen tvunget til å bli slått i en bue, istedenfor rett frem. Dette gjør det neste slaget ditt etter all sannsynlighet helt ubrukelig. Speed Golf lykkes i å gjøre golfen litt mer interessant, men det må nevnes at det litt for ofte funker å bare løpe så fort man kan i en rett linje til ballen. Med andre ord mangler det kanskje litt dybde for å funke i lengden.

Mario Golf: Super Rush byr på en egen historiemodus hvor man bruker sin egen Mii-figur til å dra på et lite golfeventyr. Her starter man som en nybegynner og treffer kjente Mario-figurer på veien til å bli en golfproff. Man starter reisen i ganske tradisjonelle golfomgivelser som gressletter og fjellbaner. Dermed er det videre til mer utfordrende baner i ørken og sumper. Det blir også stadig flere hindringer, faktisk kan man risikere å bli banket opp av klassiske Mario-fiender ute på golfbanen. Plutselig kan timing bli minst like viktig som vindretning når fiender kommer vandrende midt i veien. Alt dette må man mestre om man vil klatre helt til topps i historiemodusen. Dette er en modus jeg hadde ganske høye forventninger til, siden jeg raskt begynte å mimre tilbake på historiemodusen i det klassiske Mario Golf på Game Boy Color. Jeg må dog dessverre si at jeg er en smule skuffet. Man blir sendt fra figur til figur på et ganske generisk og simpelt kart for å ha den ene kjedelige samtalen etter den andre. Det blir for mye generisk prat, og utenfor selve golfbanen skjer det svært lite. Modusen pakker inn banene på en grei måte, men ikke stort mer. Det skal sies at man kan lære mye av å spille gjennom historien, og det er kanskje poenget også, men jeg er likevel ganske skuffet over at det ikke finnes noen dypere historie her. Det hele føles mest bare som en eviglang opplæringsdel. Det er mulig å samle på ulike golfkøller og antrekk, men de fleste av dem byr ikke på særlig spennende oppgraderinger heller.

Den siste modusen heter Battle Golf og denne foregår på en stor arena. Modusen er ganske lik Speed Golf, men i Battle Golf er ni hull tilgjengelig samtidig. Her gjelder det å prøve å kapre tre hull først. Når ett hull er tatt blir det borte for de andre, så det blir en febrilsk jakt etter få ballen inn først. Jeg synes denne modusen hørtes gøy ut på papiret, men det blir litt for kaotisk for min smak.

Mario Golf Super Rush er nok aller best å nyte med venner, og det tilbys heldigvis mange ulike måter å spille sammen. Man kan spille med opp til fire spillere på samme konsoll om man spiller tradisjonell golf, og man trenger kun én håndkontroll (noe man selvfølgelig bør forvente). Speed golf er dessverre kun mulig å spille med to stykker samtidig på en konsoll, ellers er man nødt til å ha flere konsoller for opp til fire spillere samtidig. Dette er nok dessverre Nintendo Switch som rett og slett ikke takler dette spillet med skjermen delt i fire. Det positive er at spillet sikter seg inn på 60 bilder i sekundet, noe jeg personlig er veldig takknemlig for. Nintendo har nok ofret grafikken en god del på grunn av dette. Miljøene og teksturene er ganske simple, og gress og andre smådetaljer spretter til syne ettersom man nærmer seg. Camelot sitt forrige Mario-sportsspill Mario Tennis Aces var mange hakk penere enn dette, men det må selvfølgelig sies at miljøene i Mario Golf: Super Rush også er enormt mye større, og sliter nok en god del mer på kreftene til Nintendo Switch.

Spillet kan faktisk spilles med bevegelseskontroller via Joy-cons. Jeg har bare fått testet dette litt, men det tok ikke lang tid før jeg fant ut at dette ikke er en særlig givende måte å spille på. Man må holde kontrollen på en svært spesifikk måte når man skal slå, og det er egentlig bare hvor langt bak du starter selve slaget med klubba som betyr noe. Selve styrken bak slaget blir målt i mye mindre grad. Jeg savner systemet fra Wii sports hvor man raskt kunne lære seg akkurat hvilken styrke i slaget som trengtes for å få ballen dit du vil.

Jeg må si at jeg har kost meg en del med Mario Golf: Super Rush, tross en del kritikk. Selve golfbiten sitter bra, og det føles sinnsykt deilig å få ballen til å sitte skikkelig. Det er et bra golfspill som tilbyr mange tilpasningsmuligheter for matcher. Man kan velge antall hull, hvor man starter, forskjellige måter å telle poeng, styrke på vind, om superslag er lov etc. Det er med andre ord mulig å tilpasse slik at det blir et mer vanlig golfspill om man ønsker det. De som har spilt et Mario Golf-spill før vet nok sånn cirka hva de får servert her, og har man likt disse spillene før, er nok dette et sikkert kjøp. Ellers kan jeg varmt anbefale dette til folk som liker golfspill som kan nytes med hele familien.