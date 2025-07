Mario Kart 64-musikken kommer til Nintendo Music

Etter mer enn 11 år fikk vi for litt over en måned siden den nye delen av Mario Kart-serien. Mario Kart World har mange mil, løp og oppdateringer å fullføre for å fortjene kjærligheten og respekten til alle spillere, men Nintendo har ikke glemt hvor serien kommer fra.

Eller i det minste hvor den tok det kvalitative spranget til 3D. Mario Kart 64 er en ekte perle på en konsoll som fortsatt har spillernes beste minner. Spillmessig har du kanskje flere minner fra Wii's Mario Kart eller Mario Kart 8 Deluxe, men musikken i MK 64 er helt transcendent.

Og det beste er at den nå er tilgjengelig for å lytte til når og hvor du vil via Nintendo Music. Det er 32 lydspor, nøyaktig én time, med ren spillnostalgi. Dette er titlene på sporene:



Mario Kart 64 Title Screen

Selection Screens

Luigi Raceway

Moo Moo Farm

Koopa Troopa Beach

Kalimari Desert

Toad's Turnpike

Frappe Snowland

Choco Mountain

Mario Raceway

Wario Stadium

Sherbert Land

Royal Raceway

Bowser's Castle

D.K.'s Jungle Parkway

Yoshi Valley

Banshee Boardwalk

Rainbow Road

Battle Arenas

Starting Grid (Grand Prix / VS Race)

Starting Grid (Time Trials / Battle)

Super Star

Final Lap!

Finish (1st Place)

Finish (2nd - 4th Place)

Finish (5th - 8th Place)

Results (1st - 4th Place)

Results (5th - 8th Place)

Results (Time Trials)

Awards Ceremony (1st - 3rd Place)

Awards Ceremony (4th - 8th Place)

Staff Credits



Skal du lyse opp morgenen på jobben ved å lytte til Mario Kart 64 soundtrack?