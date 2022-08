Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass Wave 2

HQ

Etter at første runde med ekstra baner kom til Mario Kart 8 Deluxe i mars har vi trippet med de store Mario-skoene våre og ventet utålmodig på nyheter om neste bunke. Nintendo har tross alt lovet at det skal komme seks runder med bonusbaner til spillet innen utgangen av 2023, hvilket betyr at utvidelsene må komme med en viss hyppighet hvis selskapet skal nå målet sitt. Heldigvis behøver vi ikke vente lenger, for nå har den såkalte andre bølgen av booster-baner skylt over oss.

Som vanlig får vi også denne gangen åtte baner fordelt på to nye cuper. I Turnip Cup får vi banene New York Minute (Tour), Mario Circuit 3 (SNES), Kalimari Desert (N64) og Waluigi Pinball (DS), mens Propeller Cup byr på banene Sydney Sprint (Tour), Snow Land (GBA), Mushroom Gorge (Wii) og den splitter nye banen Sky-High Sundae som avslutter kalaset. I likhet med forrige bølge av nye baner har Mario Kart Tour fått stor plass med hele to baner, men dette gjør ikke noe ettersom banene i det rustne mobilspillet endelig får komme til sin rett og vist seg frem for et større publikum. Det er derimot merkelig at vi heller ikke denne gangen får noen baner fra GameCube-klassikeren Mario Kart: Double Dash, og Nintendo bør kjenne sin besøkelsestid og hente frem noen perler derfra i neste runde.

Andre runde med bonusbaner i Mario Kart 8 Deluxe byr på den splitter nye banen Sky-High Sundae.

Utvidelsen begynner noe svakt denne gangen. New York Minute fra Mario Kart Tour virker spennende ved første øyekast, men problemet med denne kopien av New York er at Nintendo allerede har laget en vesentlig mer appellerende og spennende variant av samme by i form av New Donk City i Super Mario Odyssey. Mario Golf: Super Rush har demonstrert at New Donk City kan benyttes i andre spill for å skape en spennende atmosfære, og sammenlignet med Nintendos hjemmesnekrede variant blir den evig våkne byen dessverre litt søvnig, selv om den byr på humoristiske Broadway-reklamer som «Donkey Kong: The Best Musical.» Mario Circuit 3 byr på en relativt tro kopi av originalen fra det første Mario Kart-spillet, men selv om kopien er god er ikke banen spesielt spennende for andre enn hardbarkede nostalgikere.

Sky-High Sundae er den splitter nye banen som Nintendo har brukt mest tid på å promotere i forkant av denne andre bølgen. Her blir vi tatt med til et himmelrike fylt av is, kjeks, strø og andre godsaker. Resultatet er imidlertid ikke så veldig spennende, selv om hele banen benytter seg av antigravitasjonssystemet. Mario Kart 8 Deluxe har allerede en snacksbasert bane i form av Sweet Sweet Canyon, og Sky-High Sundae mister dermed noe av sjarmen knyttet til godteritematikken. Banen kunne blitt bedre hvis den var mer utfordrende eller benyttet antigravisjonen mer kreativt, men den gang ei.

Sydney Sprint er det store høydepunktet i denne runden av ekstra baner.

Heldigvis blir det noe bedre, og i mellomsjiktet finner vi baner som Snow Land og Mushroom Gorge. Dette er helt greie baner som kanskje ikke byr på de mest spennende omgivelsene, men som er utfordrende nok til at det blir moro. Nintendos blikk for detaljer blir også synlig i Snow Land, hvor de stakkers snømennene som står langs veien blir pulverisert hver gang noen bruker lynet som våpen. Mushroom Gorge byr på gigantiske sopper man skal hoppe på, og i likhet med originalen på Wii er det fortsatt utfordrende å holde seg på banen og ikke stupe ned i avgrunnen.

Kalimari Desert fra Mario Kart 64 er pakkens store overraskelse. Den originale banen er stemningsfull, men ikke spesielt spennende. Heldigvis har Nintendo denne gangen tatt enkle grep for å gjøre banen hakket mer interessant. Jeg vil ikke avsløre akkurat hvordan, men kan si at det har noe med alternative kjøreruter å gjøre.

Høydepunktet er uten tvil Sydney Sprint. Ikke bare byr banen på en solid omvisning rundt omkring i Australias største by, men den snirkler seg hit og dit og byr dermed alltid på noe nytt. Alle banene basert på Mario Kart Tour endrer rute for hver runde, noe som gjør dem ekstra spennende. Toppen av kransekaka her er imidlertid musikken, hvor vi får servert funk/soul-musikk av den sorten som kunne hørt hjemme på en Tower of Power-plate fra 80- eller 90-tallet (den beste sorten, altså). Dette svinger det av, og Sydney Sprint viser dermed hvor godt det er at Mario Kart Tour-banene endelig får komme til sin rett.

Den siste banen er fan-favoritten Waluigi Pinball fra Mario Kart DS, en bane som tidligere også har vært med i Mario Kart 7. Her får man imidlertid en litt blandet opplevelse som dessverre trekker banen noe ned. Den gode kjernen av designmessig galskap og catchy musikk er heldigvis på plass, men denne gangen har Nintendo skrudd fargespekteret opp til elleve og dekket banen med blinkende og pulserende lys i rosa- og lillaspekteret. Dessverre opplevde jeg under testfasen at dette slo negativt ut for andre i husstanden med fotosensitiv migrene, og når spillet i utgangspunktet ikke har varselsmerknader om at dette kan trigges av spillet er det synd at Nintendo nå gjør en av sine gamle klassikere til en negativ opplevelse for mange.

Waluigi Pinball er en gammel fan-favoritt, men denne gangen kan fargespekteret skape problemer for enkelte spillere.

Samlet sett byr andre runde av bonusbaner i Mario Kart 8 Deluxe på en blandet pakke som kommer litt svakere ut enn den første. Baner som Kalimari Desert og Sydney Sprint utmerker seg, mens den nye Sky-High Sundae neppe blir en ny favoritt blant mange. Den gamle fan-favoritten Waluigi Pinball vil glede mange spillere, men det nye fargespekteret krever en advarsel for enkelte gruppe spillere og burde heller vært tonet ned. Vi får håpe at Nintendo unngår slike problemer når neste bølge kommer, forhåpentligvis mot slutten av året.