Mario Kart 8 Deluxe får baner fra 7, DS, Wii og mer i desember

Da Nintendo offentliggjorde fremtidsplanene for Mario Kart 8 Deluxe sa de at planen var å gi oss 48 nye baner før 2024. Dermed virket det sannsynlig at omtrent 24 av disse ville komme til spillet innen dette året var over, noe som viser seg å stemme.

Nå har Nintendo nemlig avslørt at tredje del av Mario Kart 8 Deluxe sitt Booster Course Pass lanseres den 7. desember. For å feire dette har vi også fått en trailer som viser frem og bekrefter at disse 8 klassikerne er en del av denne pakken:

Rock Cup



Moon Cup



Hvilke av disse er du meget glad for kommer, og hvilke savner du fortsatt?