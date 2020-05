Nintendo har utgitt sin årsrapport for perioden 1. april 2019 til 31. mars 2020 - og i den sammenheng har de også avslørt salgstallene til Switch-spillene. Og som du kanskje aner er det makeløse tall. Aller best går det for Mario Kart 8 Deluxe som har solgt svimlende 25 millioner eksemplarer. Det er mer en Call of Duty-spillene selger for tiden, og er samtidig et plattformeksklusivt spill.

Her er en oversikt:



Mario Kart 8 Deluxe - 24,77 millioner

Super Smash Bros Ultimate - 18,84 millioner

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 17,41 millioner

Super Mario Odyssey - 17,41 millioner

Pokémon Sword/Shield - 17,37 millioner

Pokémon: Let's Go Pikachu/Let's Go Eevee - 11,97 millioner

Animal Crossing: New Horizons - 11,77 millioner

Splatoon 2 - 10,13 millioner

Super Mario Party - 10,10 millioner

New Super Mario Bros U Deluxe - 6,60 millioner



Takk, Nintendo Life