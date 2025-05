Mario Kart 8 Deluxe oppdatert bare tre uker før Mario Kart World

HQ

Det er nesten ufattelig med tanke på at Mario Kart 8 er 11 år gammelt og hadde premiere nesten på dagen i 2014. Men om bare tre uker ... får vi faktisk spille oppfølgeren Mario Kart World på vår splitter nye Switch 2.

Spennende, men det betyr heldigvis ikke at Nintendo har glemt Mario Kart 8 Deluxe. Nå er det kommet en ny oppdatering - nummerert 3.0.4 - som fikser noen mindre problemer. Her er oppdateringslisten :

- Løste et problem der, når du spiller "3DS Music Park" under Time Trials og spilleren åpnet og lukket pausemenyen om og om igjen, tidspunktet for "notene" som hoppet mistet synkroniseringen med bakgrunnsmusikken, og spøkelsesdata som var registrert, ville ikke begynne å spille riktig.

- Tidspunktet for "notene" som hopper, er fortsatt ikke synkronisert med bakgrunnsmusikken når menyen åpnes og lukkes, selv etter at oppdaterte data er brukt, men de hopper på riktig tidspunkt når spøkelsesdataene spilles av.

- Spøkelsesdata for "3DS Music Park" som ble opprettet i ver. 3.0.3 eller tidligere, kan ikke lastes opp.

- Spøkelsesdata som har dette problemet kan bli slettet uten forvarsel fra "Online Ghosts".

- Løste et problem der mynter som ble kastet av tilskuere, forsvant før de falt ned på banen i "N64 Rainbow Road".

Hvor ofte spiller du Mario Kart 8 Deluxe, og vil du få Mario Kart World?