Mario Kart 8 Deluxe skal få 48 nye baner fra serien

Mange har lurt på hvorfor Nintendo ikke har laget noe ekstra innhold til Mario Kart 8 Deluxe man må betale for når spillet fortsatt er ekstremt populært. Nå kan du slutte å stusse, for det blir ikke mangel på ting å gjøre de neste to årene.

I kveldens Nintendo Direct avslørte det japanske selskapet at hele 48 klassiske baner fra tidligere Mario Kart-spill vil pusses opp og komme til Mario Kart 8 Deluxe fra og med den 18. mars og ut 2023 (vi kan nok glemme å se Mario Kart 9 på en god stund). Nærmere bestemt vil det komme 6 pakker som hver består av 8 baner hver.

Den første pakken inneholder blant annet Choco Mountain fra Mario Kart 64, Coconut Mall fra Mario Kart Wii og Tokyo Blur fra Mario Kart Tour. Du kan se hvor mye bedre de vil se ut i traileren under.

Frister det? Da er det ekstra greit at Nintendo følger den samme oppskriften som med Animal Crossing: New Horizons' Happy Home Paradise-utvidelse ved at de som betaler for Nintendo Switch Online + Expansion Pack får Mario Kart 8 Deluxe - Booster Course Pass med på kjøpet, mens alle andre må betale 24.99 dollar.