Mario Kart 8 Deluxe Switch 2 får tekniske forbedringer og støtte for 8 spillere

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Nintendo gjør det de pleier: dukker opp fra ingensteds med noen ganske store kunngjøringer. Denne gangen handler det om deres nest bestselgende spill noensinne (som er svært nær ved å overta førsteplassen som Wii Sports har), Mario Kart 8 Deluxe.

Uten noen forvarsel overhodet har spillet nå fått betydelig utvidet støtte for Switch 2, og den største nyheten er at åtte spillere nå kan spille på delt skjerm. Støtte for Switch 2s USB-kamera er også lagt til, slik at du kan bruke dine egne ansikter over førerne mens du spiller, og det er også gjort tekniske forbedringer:

«Med støtte for Nintendo Switch 2-skjermen og TV-er med høy oppløsning kan du nå spille Mario Kart 8 Deluxe med skarpere grafikk. Lastetidene er også forbedret, slik at du kommer raskere i gang med spillet.»

Nintendo følger i Microsofts fotspor i dette tilfellet, så oppdateringen for den nye konsollen er en hyggelig bonus – bare last den ned og sett i gang moroa.