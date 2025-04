Mario Kart 9 er Mario Kart World og det første eksklusive Nintendo-spillet på Switch 2

Nintendo har sparket i gang Nintendo Switch 2 Direct med stil - den første noensinne som sendes i 4K, forresten - ved å avduke det som uten tvil er flaggskipet blant lanseringstitlene på den nye konsollen, Mario Kart World.

HQ

Det stemmer, den niende delen av Mario og selskapets racerserie ønsker å forlate den tradisjonelle nummereringen og ta et "globalt" sprang, ettersom dette vil være første gang vi ser åpne scenarier som vi kan bevege oss gjennom med absolutt frihet.

I tillegg har Nintendo bekreftet at vi vil se 24 sjåfører som kjører samtidig, både i den tradisjonelle Grand Prix-modusen, så vel som i de nye Free- og Survival-modusene.

Mario Kart World Nintendo Switch 2 vil være eksklusivt for Nintendo Switch 2, og det ser ut til at Nintendo har mange overraskelser i vente for dette spillet og trenger mer tid til å utvikle dem, ettersom vi har blitt invitert til en spesiell Direct dedikert til spillet den 17. april kl. 14:00 BST/15:00 CEST.