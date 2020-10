Du ser på Annonser

Nintendo har alltid noe spennende oppi ermet. Fra fiaskoer som Virtual Boy og GBA sin e-Reader til store suksesser som Nintendo Wii. Den japanske utvikleren er virkelig ikke redd for å gå nye veier. Deres seneste skudd på stammen - en fjernstyrt Mario Kart basert på enten Mario eller Luigi, som du bruker til å konkurrere i AR-race, virker som en briljant idé på papiret, men fungerer det også på stuegulvet? Svare er ja, men kun til en viss grad.

Mario Kart Live: Home Circuit er ute nå, og det tar ikke mange minuttene fra du har åpnet den store esken, til løpet er i gang. Karten krever ingen form for kalibrering. Det eneste du må gjøre er å forbinde den til din Nintendo Switch ved å scanne en QR-kode, og så er du klar for å gi gass. Det er selvfølgelig ikke så gøy å bare kjøre rundt uten en bane å gå etter, og det er din jobb å konstruere banene. Dette gjøres enkelt ved å plassere de medfølgende papportene på gulvet i det mønsteret du selv ønsker. Portene fungerer som sjekkpunkter, men den egentlige banen lager du ved å kjøre en prøverunde med karten.

Når banen er ferdig er det bare å starte motoren. Og hvor spillet ikke helt når de samme høydene som Mario Kart 8 eller noen av de andre spillene i serien for den saks skyld, er det fortsatt en glimrende opplevelse. Annerledes, men glimrende. Du kjører i et førstepersonsperspektiv takket være kameraet montert bak på den virkelige karten, og det er ganske gøy å kjøre i full fart forbi lamper, bokhyller og andre møbler. Og det er ekstra gøy når man kjører forbi seg selv og ser seg selv i spillet. Men Mario Kart Live: Home Circuit er ikke kun et leketøy, det er også et spill.

Spilldelen består av de klassiske Mario Kart-elementene vi kjenner fra før av. Stuen din blir bragt til live takket være AR-elementer som power-ups, feller og selvfølgelig motstandere, som du ser på skjermen din. Denne gangen kjører du ikke mot Donkey Kong, Peach og andre seriefavoritter, men utfordrer i stedet Bowser Jr. og hans håndlangere. Alt som skjer under løpet påvirker også din bil i virkeligheten, så hvis du blir truffet av et skall eller krasjer i en motstander, vil karten din bremse ned eller stoppe helt. Siden karten ikke kan snurre rundt eller fly oppe i luften som i de digitale spillene, har Nintendo tilføyd noen nye power-ups og effekter som passer til de unike gameplay-mekanikkene.

En av disse er Chain Chomp. Den tidligere fellen har denne gangen blitt forvandlet til en dynamisk utfordring. Hvis den glupske kula kobler seg til din bil vil den gjøre styringen vanskeligere, da den trekker i forskjellige retninger. En annen ny funksjon er dynamiske miljøer. Kjør under vann, og banen vil bli fylt med Cheep Cheeps, som trekker med seg et spor av mynter, men som også kan blokkere veien for deg. Under en snøstorm må du se opp for istapper som fryser karten din om du treffer dem, og pass godt på, for hvis en snøstorm inntreffer vil den sterke vinden ta tak i karten og gjøre styringen langt vanskeligere.

Gjenstandene fungerer akkurat som du forventer, så forvent frustrasjoner når en et rødt skal sikter seg inn på deg eller du treffer en banan rett før målstreken. Når det er sagt, så har ikke gjenstandene helt den samme dybden som i de tidligere spillene, da du ikke kan holde dem bak bilen din for å blokkere angrep. Men karten føles fantastisk å styre. Den er responsiv og bremser og akselererer akkurat som du bestemmer, og runder hjørner som en drøm. Den ser ikke like rask ut når man ser den utenfra, men du får likevel en virkelig god fartsfølelse når du ser stuen eller rommet du spiller i gjennom skjermen. Kanskje Jack Torrance følte det samme da han kjørte rundt på trehjulssykkelen sin gjennom korridorene i Ondskapens hotell?

De diverse væreffektene og fellene plassert langs banen gir en smule variasjon til de forskjellige løpene, som ellers blir en smule ensformige, da du konstant kjører rundt i de samme omgivelsene - med mindre du bor i et stort slott med flere store rom tilgjengelig. På klassisk Mario Kart-vis kan du kjøre Grand Prix'er i 50, 100, 150 og 200 cc-klassene. Det er også Time Trials for de som liker det, men de gir ikke helt mening, da du ikke kan sammenlikne tider så fort du har gjort om på banen din. Det samme kan sies om de forskjellige kosmetiske gjenstandene du låser opp i form av karts, kostymer og bilhorn. De er jo flotte å se på, de er det, men da de ikke har noen in-game-effekt, og selvfølgelig ikke endrer designet på din virkelige kart, er det vanskelig å bli skikkelig investert. Du vil også låse opp det meste i løpet av noen få timer, så spillets virkelige verdi avhenger av din egen kreativitet - og størrelsen på boligen din. Lokal multiplayer er også en mulighet, men vi fikk ikke testet det, da det krever to av disse ganske dyre settene.

Mye av gameplayet du kanskje har sett i previews er tatt opp i store, lyse lokaler, som likner noe fra en IKEA-katalog. Men hva med oss som bor i mindre boliger? Kan vi også få glede av spillet? Svaret er ja, men i mindre doser. De begrensede banene du kan designe i mindre rom bremser kvaliteten, og det kan bli bli rimelig kjedelig og repetitivt å konstant kjøre på nesten identiske baner, hvor den eneste forskjellen er det som skjer in-game. Heldigvis kan du tilpasse portene med en lang rekke feller og power-ups, og det gir virkelig ekstra liv til opplevelsen. Du kan også tilføye kreative hindringer. Jeg forsøkte med et teppe for å skape en off-road-følelse, og det fungerte faktisk overraskende bra. Dette fører dog til litt ekstra utfordring, da dine konkurrenter ikke merker disse fysiske hindringene på samme måte som din fysiske kart gjør.

Det er ingen tvil om at Mario Kart Live: Home Circuit er et vellaget produkt. Spillet virker nesten feilfritt, og jeg hadde det virkelig gøy med det. Jeg planlegger allerede nye baner å prøve når helgen inntreffer.