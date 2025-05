Mario Kart World bringer tilbake musikk fra nesten 30 Nintendo-klassikere

HQ

Det er få spill som er hetere akkurat nå enn det kommende Mario Kart World, som blir det første nye spillet i serien til Nintendos konsoller siden 2014. Forgjengeren, Mario Kart 8, ble raskt populært på Wii U, men det var på Switch at det virkelig eksploderte med Deluxe Edition, som har blitt formatets mest populære spill med over 68 millioner solgte eksemplarer (en av verdens ti mest solgte titler noensinne) frem til 31. mars i år.

Det er ikke rart at fansen for tiden prøver å finne ut så mye som mulig om spillet i forkant av lanseringen den 5. juni, inkludert musikken. Nå har dedikerte fans (via trailere, videoer og mer) samlet en liste over hvilke klassiske lydspor som er inkludert i tittelen i form av remikser.

Sjekk ut den enorme listen med nesten 30 spillremikser som har funnet veien til Mario Kart World:



Super Mario Kart



Mario Kart 64



Mario Kart Double Dash



Mario Kart Wii



Mario Kart: Super Circuit



Mario Kart DS



Mario Kart 7



Mario Kart 8



Mario Kart Tour



Super Mario Bros.



Super Mario Bros. 2



Super Mario Bros. 3



Super Mario World



New Super Mario Bros.



New Super Mario Bros. Wii



New Super Mario Bros. U



Super Mario 64



Super Mario Sunshine



Super Mario Galaxy



Super Mario Galaxy 2



Super Mario 3D Land



Super Mario 3D World



Super Mario Odyssey



Yoshi's Island



Super Mario Land 2



Super Mario Land 3



Donkey Kong Country



Det ferdige produktet kommer selvsagt til å inneholde mer enn det, men vi kan i hvert fall trygt si at det blir rikelig med fanservice i form av musikk.