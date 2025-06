Mario Kart World: En guide til å låse opp alle de 40 kjøretøyene

HQ

Da det ble litt for futuristisk med Mario Kart 8 og Deluxe og deres gravitasjonsutfordrende, undervannsrullende kjøretøy, bestemte Nintendo seg for å sette en stopper for moderniteten og gå tilbake til en mer tradisjonell stil i det nye Mario Kart World.

Mer klassisk betyr at du ikke kommer til å kjøre opp ned eller på havbunnen igjen, men det betyr ikke at du mister mulighetene, for den enorme åpne verdenen og de nye hoppfunksjonene lar deg fortsatt gjøre enda flere fantastiske ting med kontrolleren. Og gleden ved å fly og gli forblir, for selv om de ikke lenger kan utplassere en paraglider eller hangglider, kommer MKW-kjøretøyene med innebygde vinger for luftseksjonene, samtidig som de blir en slags svevefly for å flyte over vannet og hoppe gjennom bølgene i ekte Wave Race-stil.



Du trenger heller ikke å bekymre deg for variasjon, verken når det gjelder utseende eller de tradisjonelle parameterne hastighet, akselerasjon, vekt og håndtering. Hvorfor det? Fordi Mario Kart World inneholder en hel rekke kjøretøy som er veldig forskjellige fra hverandre, og som derfor, sammen med alle de spillbare figurene, opprettholder et høyt nivå av kombinatorikk når det gjelder å sette stilen din, både visuelt og når det gjelder spillestil og kjøring.

Konkret har vi sett fem typer kjøretøy, nemlig:



Tradisjonelle karts . Disse ser ut som karts eller biler fra den virkelige verden i en nedskalert versjon.

Motorsykler . Motorsykler og mopeder for å ta litt flere svinger på to hjul.

Trehjulssykler . Mellom førstnevnte og sistnevnte, vanligvis med to bakhjul.

Quads . Ligner på dem i den virkelige verden, men har fire hjul og er vanligvis generøse i terrengsituasjoner.

Slidere. De har vanligvis spader eller skrens, i likhet med snøploger.



Nå skal vi fortelle deg hvordan du får tak i alle disse fem kjøretøyene i Mario Kart World. Men først bør du vite at spillet inneholder 11 standard, ulåste kjøretøy og 29 ulåsbare.

Mario Kart World: De 11 kjøretøyene som er tilgjengelige fra start

Dette er de 11 gokartene, motorsyklene og mer som du kan velge å begynne å kjøre så snart du starter opp spillet på din splitter nye Nintendo Switch 2 (i rekkefølge) :

Standard Kart

Plushbuggy

Zoom Buggy

Rally Kart

Baby Blooper

Chargin' Truck

Standard Bike

Cute Scoot

Funky Dorrie

Rally Bike

Mach Rocket



Mario Kart World: Slik får du tak i alle de 29 hemmelige bilene

Når det gjelder de nesten 30 opplåsbare kjøretøyene, vil vi oppdatere denne listen etter hvert som vi får dem, så husk å besøke og laste inn denne guiden på nytt. Vi kan nå bekrefte at alle nye kart og motorsykler kan fås ved å samle mynter i spillet, slik det var tilfelle i forrige tittel. Uansett modus, online eller lokalt (eller ved å samle en håndfull mynter i Free Roam Mode), er det bare å fortsette å samle så mange mynter som mulig!

Totalt må du samle 3000 mynter i spillet for å få alle kjøretøyene. Hvis du regner på det, er det hundre om gangen, bortsett fra den siste opplåsingen av dem alle. Noe som er en mye raskere sum å nå enn i Mario Kart 8 Deluxe. Faktisk kan du fullføre hele garasjen så raskt som innen 3-4 dager fra du starter spillet, slik vi gjorde.

Som vi har funnet ut, endres rekkefølgen på hvilke kart som låses opp fra spill til spill basert på en viss tilfeldig faktor, og selv om vi forstår at noen av de senere kjøretøyene er de mest verdifulle, kan du tilfeldig låse dem opp tidligere. I vårt tilfelle har dette vært tilfelle :



Blastronaut III: Låses opp når du legger til 100 mynter.

Biddybuggy: Låses opp når du tjener 200 mynter.

Pipe Frame: Låses opp når du tjener 300 mynter.

Tiny Titan (fire): Låses opp når du tjener 400 mynter.

Billdozer: Låses opp når du tjener 500 mynter.

R.O.B. H.O.G. (motorsykkel): Låses opp når du får 600 mynter totalt.

Li'l Dumpy (firehjuling): Låses opp når du når 700 mynter.

Cloud 9: Låses opp når du når 800 mynter.

Hot Rod: Låses opp når du når 900 mynter.

Mecha Trike: Låses opp når du når 1000 mynter.

Roadster Royale: Låses opp når du tjener 1100 mynter.

Tune Thumper (motorsykkel): Låses opp når du når 1200 mynter.

Dolphin Dasher (motorsykkel): Låses opp når du når 1300 mynter.

Loco Moto: Låses opp når du når 1400 mynter.

W-Twin Chopper (motorsykkel): Låses opp når du når 1500 mynter.

Stellar Sled: Låses opp når du når 1600 mynter.

Ribbit Revster: Låses opp når du når 1700 mynter.

Hyper Pipe: Låses opp når du når 1800 mynter.

Lobster Roller (Trehjulssykkel): Låses opp når du når 1900 mynter.

B Dasher: Låses opp når du når 2000 mynter.

Fin Twin (motorsykkel): Låses opp når du når 2100 mynter.

Rallygator: Låses opp når du når 2200 mynter.

Bumble V: Låses opp når du når 2300 mynter.

Big Horn: Låses opp når du når 2400 mynter.

Junkyard Hog (trehjulssykkel): Låses opp når du når 2500 mynter.

Dread Sled (snøscooter): Låses opp når du når 2600 mynter.

Reel Racer: Låses opp når du når 2700 mynter.

Carpet Flyer: Låses opp når du når 2800 mynter.

Bowser Bruiser (quad): Låses opp når du når 3000 mynter.



Vi har dem alle sammen! Sjekk ut familiebildet av hele garasjen på Mario Kart World:

Hvilken kart har du vanskeligst for å låse opp så langt i Mario Kart World? Hvis vi mangler en, må du gjerne dele hvordan du får tak i den!