Mario Kart World: En guide til å låse opp alle førerne

HQ

Hvis det er én ny funksjon som er umiddelbart åpenbar i Mario Kart World, bortsett fra den store, sammenkoblede åpne verdenen, er det den fargerike paraden av karakterer du kan velge å kjøre i løp. Det er ikke lenger begrenset til babyene som debuterte på Gamecube og ble fast inventar, eller noen få utvalgte av Mushroom Kingdoms skurker. Nå lar de hvem som helst kjøre , og dette inkluderer alt fra de mest usle, skitne fiendene til statistene du bare husker fra gjennomreise.

Vi har krabben fra 1980-tallet fra det første Mario Bros; Fish Bone, som, som navnet antyder, er en skrape; eller dyr som allerede har blitt memes, som ku eller pingvin. Og det gjør ikke noe om de ikke har armer, som Goomba. De kan kjøre like bra.



Du er interessert i: Mario Kart World Guide: Slik låser du opp alle kjøretøyene



Av de 50 spillbare karakterene i Mario Kart World er "bare" 32 låst opp som standard, noe som betyr at du har to og en halv skjerm i karaktervalg, og derfra må du låse opp 18 syklister og en hel rekke antrekk for å fullføre listen 100%.

Dette er en annonse:

Vi setter sammen denne guiden slik at du kan få tak i alle de hemmelige syklistene. Hvis det er kostymene du er ute etter, kan du sjekke ut Mario Kart World -guiden for alle kostymene.

Alle de 32 Mario Kart World -figurene er tilgjengelige til å begynne med

Dette er syklistene du kan velge mellom når du starter opp spillet på Nintendo Switch 2, i den rekkefølgen de vises på valgskjermen :



Mario

Luigi

Peach

Pauline

Yoshi

Toad

Koopa

Baby Mario

Wario

Waluigi

Bowser

Baby Luigi

Toadette

Baby Daisy

Goomba

Wiggler

Baby Peach

Baby Rosalina

Dry Bones

Hammer Brother

Sjenert fyr

Nabbit

Piranha Plant

Krabbe

Monty Mole

Stingby

Pingvin

Cheep Cheep

Ku

Para-Biddybud

Pokey

Snømann



Dette er en annonse:

Mario Kart Worlds 18 hemmelige figurer og hvordan du låser dem opp

Her er de 18 karakterene du må låse opp etter hvert som du spiller mer og mer Mario Kart World. Hvis du legger merke til, er hver ulåst sjåfør på en eller annen måte tematisk relatert til de forskjellige cupene. I alfabetisk rekkefølge fordi hver og en følger sin egen rekkefølge i hvert spill :



Birdo: Låses opp ved å fullføre Banana Cup med hvilken som helst motorkapasitet.

Bowser jr: Låses opp ved å fullføre Lightning Cup på en hvilken som helst motorstørrelse.

Daisy: Låses opp ved å fullføre Blomstercupen på alle slagvolum.

Delfin: Låses opp når du blir tilfeldig forvandlet til den med Kameks magi.

Donkey Kong: Låses opp ved å fullføre Mushroom Cup på et hvilket som helst nivå.

Rosalina: Låses opp ved å fullføre Star Cup på et hvilket som helst nivå.

Peepa: Låses opp når du blir tilfeldig forvandlet til dem med Kameks magi.

Pianta: Låses opp når du blir tilfeldig forvandlet til dem med Kameks magi.

Lakitu: Låses opp når du fullfører Shell Cup på et hvilket som helst nivå.

Coin Coffer: Låses opp når du blir tilfeldig forvandlet til den med Kameks magi.

Fish Bone: Låses opp når du blir tilfeldig forvandlet til den med Kameks magi.

Conkdor: Låses opp når du blir tilfeldig forvandlet til den med Kameks magi.

Cataquack: Låses opp når du blir tilfeldig forvandlet til dem med Kameks magi.

Chargin' Chuck: Låses opp når du blir tilfeldig forvandlet til ham med Kameks magi.

King Boo: Låses opp når du fullfører Leaf Cup på en hvilken som helst sylinder.

Swoop: Låses opp når du blir tilfeldig forvandlet til dem med Kameks magi.

Rocky Wrench: Låses opp når du blir tilfeldig forvandlet til ham med Kameks magi.

Spike: Låses opp når du blir tilfeldig forvandlet til dem med Kameks magi.



Hva er din "hovedrolle" i Mario Kart World så langt, og hvilket kjøretøy? Legg igjen en kommentar nedenfor.