Mario Kart World er den eneste bekreftede millionselgeren på Nintendo Switch 2 frem til slutten av juni

Nintendo delte i dag, fredag 1. august, sine økonomiske resultater for første kvartal i regnskapsåret 2026. Dette betyr at denne rapporten inneholder de første offisielle dataene direkte fra Nintendo selv om ytelsen til Nintendo Switch 2 ved lanseringen, samt data om programvare, fortjeneste og fremtidige prognoser.

Etter nyheten vi forhåndsomtalte for noen minutter siden om de 6 millioner Switch 2-konsollene som ble solgt i løpet av de tre første ukene i salg, har vi nå fått med oss data fra lanseringen. Mario Kart World var den ideelle lanseringstittelen (ikke for ingenting var forgjengeren det mest solgte spillet i hele Switchens livssyklus), og selv om de aller fleste konsollene som ble solgt, kom med en nedlastningskode for spillet, var det tusenvis flere spillere som kjøpte den fysiske kassettutgaven. Totalt ble det solgt 5,63 millioner enheter av Mario Kart World i løpet av den første måneden - en absolutt gigant.

Totalt sett var det totale spillsalget for Nintendo Switch 2 per 30. juni 8,67 millioner eksemplarer, noe som betyr at de 3,04 millioner spillene som ikke er Mario Kart, vil bli fordelt mellom Bravely Default, Yakuza 0 Director's Cut, Sonic X Shadow Generations eller Cyberpunk 2077 (for å nevne noen få). Vi får se hvordan Donkey Kong Bananza og Drag x Drive presterte ved sine respektive lanseringer i den neste offisielle rapporten, og det er sannsynlig at listen over millionselgende spill på Nintendo Switch 2 vil utvide seg raskt.