Mario Kart World inkluderer Shy Guys på snowboard

Mange ble overrasket da Nintendo i mars kunngjorde at de ville lansere sin egen nyhetsapp, rett og slett kalt Nintendo News. Siden da har den vist seg å være en god kilde til Nintendo-nyheter, ettersom de har valgt å presentere ting der først.

Dette var tilfellet i helgen (takk My Nintendo News) da de benyttet anledningen til å vise frem et oppdrag i Mario Kart World som involverer både en P Switch og Shy Guys på snowboard. Det handler rett og slett om å fullføre en vinterlig racerbane i tide, samtidig som du får dele bakkene med de nevnte Shy Guys. Sjekk ut klippet via Bluesky nedenfor for å se hvordan det gjøres.

Mario Kart World vil bli utgitt samtidig som Switch 2 den 5. juni.