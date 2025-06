Mario Kart World produsenten utelukker ikke 200cc

HQ

På tirsdag fikk vi endelig delt inntrykkene våre fra nesten syv timer med Mario Kart World, og hvis du har lest dem (hvis ikke - bare gjør det), vil du vite at vi er veldig positive.

Vi la imidlertid merke til at den føles litt lettere enn forgjengeren, og at 150cc ikke er fullt så rask som vi husker den. Dette har fått mange til å lure på om det igjen vil være mulig å spille 200cc. Og det kan godt være tilfelle, for i et intervju med Rolling Stone sier produsent Kosuke Yabuki dette om det :

"Noen spillere er veldig fornøyde med tillegg av moduser med høy vanskelighetsgrad som dette. Men betyr det at vi kommer til å vurdere å legge til motorstørrelser som er større enn 150cc til Mario Kart World? Jeg er redd jeg ikke kan si det ennå."

Han vet altså at spillerne vil ha 200cc, og han utelukker ingenting, så det høres fortsatt håpefullt ut for alle som føler at de ønsker at racingen skal gå enda raskere.

Hvis du vil se mer fra Mario Kart World, gå over denne veien for både eksklusive skjermbilder og gameplay.