Mario Kart World ser ut til å tilby racing på omvendte baner

Det føles litt surrealistisk å skrive det, men neste uke lanseres det første nye Mario Kart -spillet til en Nintendo-konsoll på over elleve år. Det var i mai 2014 at Mario Kart 8 ble lansert, og det ble etterfulgt av det umåtelig populære Deluxe Edition for Switch i april 2017.

Foreløpig er det overraskende mye vi ikke vet om hva Mario Kart World har å by på, men kanskje har en ny funksjon nå blitt avslørt via en japansk reklame. NintendoSoup bemerker at Mario Bros. Circuit kjører baklengs sammenlignet med hvordan det så ut da det ble vist frem på Nintendo Treehouse Live (både denne og den japanske videoen er tidsstemplet) i forrige måned.

Vi har tatt bilder fra begge videoene, slik at du kan sammenligne dem nedenfor. Ta en titt på minikartet til høyre, så ser du at det helt klart er et omvendt løp. Hvorvidt alle baner og spillmoduser kan kjøres på denne måten, vet vi ikke ennå, men mye tyder på at vi vil kunne presse maksimal underholdning ut av hver bane ved å kjøre dem både baklengs og forlengs.