Mario Kart World: Slik oppretter du et LAN-party for 24 spillere

Mange av dere har nettopp fått den splitter nye Nintendo Switch 2 med Mario Kart World, og selv om du kan spille alene, er det første du vil gjøre å dele opplevelsen med venner, ikke sant?

Selvsagt arrangeres det hundretusener av meet-ups denne helgen: vil du komme bort og ha en Mario Kart World -fest? World gjør det mulig for 2-4 personer å spille på delt skjerm (slik det har vært obligatorisk siden Nintendo 64, på samme TV) og også koble opp til 8 maskiner sammen hvor som helst trådløst for håndholdte spill, hver med sin egen konsoll i hånden. På den annen side er onlineserverne også allerede i full gang, med et vanvittig konkurransedyktig nivå for den tredje dagen i spillets levetid.

Men det er én modus som ligger i grenselandet mellom de to, en modus som vi fikk oppleve på Nintendo Switch 2-premieren i Paris, der 24 personer konkurrerte mot hverandre på samme sted. Alle 24 skriker, selvfølgelig.

Du kan gjøre det samme hjemme eller på et større sted hvis du utvider møtet fra 4-8 personer til det maksimale antallet løpere på startstreken. Så hvordan gjør du det?

Slik konfigurerer du LAN Play i Mario Kart World, trinn for trinn



Først og fremst må du naturligvis ha et lokalt nettverk eller et felles tilgangspunkt. Og at alle spillerne har sin Switch 2 med sine respektive Mario Kart World.

Deretter kobler du alle de fysiske konsollene til det samme LAN-nettverket, enten via Ethernet-kabel (du vet at Dock leveres med en port fra esken) eller til WAN, ved å koble maskinene til det samme Wi-Fi-nettverket.

Deretter bestemmer du hvilken konsoll som skal være vert, og oppretter gruppen. Den valgte spilleren bør ta neste trinn.

Nå, fra hovedmenyen på Mario Kart World, ikke gå til "Multiplayer" eller "Online", fordi som vi sa, denne modusen er en hybrid.

Til slutt: gå til "Wireless Play" (det fjerde alternativet), hold nede L- og R-knappene og, uten å slippe dem, trykk på venstre pinne som om det var en knapp. Du vil da se at alternativet endres til "LAN Play".

Til slutt logger du deg på og oppretter et rom som opptil 23 andre spillere som er koblet til samme nettverk, kan bli med i.



Denne modusen var allerede til stede i Mario Kart 8 Deluxe og var i utgangspunktet designet for å kunne organisere mesterskap i offentlige og til og med konkurransedyktige arrangementer, men du kan dra nytte av det for å gjøre det på egen hånd med venner og familie. Det beste av alt er at det fjerner taket på 8 konsoller som er koblet trådløst sammen (i "Wireless Play"), fordi en ruter tar seg av tilkoblingen og datadelingen.

Med andre ord åpner dette bokstavelig talt opp for den beste måten å spille Mario Kart World på: lokal flerspiller for 24 personer.

Tenker du på å organisere LAN-partyet ditt ennå? Fortell oss om dine erfaringer nedenfor.

