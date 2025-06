Mario Kart World: TOPP De aller beste øyeblikkene og høydepunktene så langt

HQ

Mario Kart World blir tre uker tilgjengelig per i dag. Men det er allerede et av årets bestselgende spill, og sammen med den rungende suksessen med lanseringen av Nintendo Switch 2, kommer det til å bli et av de mest spilte spillene i sommer.

Brukerne har tatt imot det med åpne armer, spesielt de nye mulighetene for hopp, triks, sprett og stunts for å oppnå vanvittige snarveier. På bare noen få dager har du allerede sett noen barbarier på nettet som ville tatt den gjennomsnittlige spilleren måneder med trening. Selvfølgelig er det også rikelig med kaos og morsomme situasjoner, og vi har samlet alt i denne Mario Kart World: TOPP Beste øyeblikk til dags dato.



Men før vi begynner, hva betyr "strat" på Mario Kart World? Det er et godt spørsmål. I dette, som i andre videospill, er ordet "strat" en forkortelse av "strategi" eller til og med "stratagem", for å definere triks og teknikker som kan brukes for å få det beste resultatet i en bestemt utfordring.



1. Sykdommen kugalskap

Det finnes ikke ord for å beskrive dette trikset på Rainbow Road. Vel, nei, vi holder oss til den beste kommentaren: "Jeg kaller det trikset for Milkshake".

2. Hvem sa at grønne skjell ikke var målsøkende?

"Jeg traff det sprøeste grønne skallet i hele min karriere". Det du ser i videoen var selvfølgelig ikke kalkulert, men det er definitivt det kuleste grønne skalltreffet vi noen gang har sett.

3. "Mario Kart er for casuals" og "Den åpne verdenen er kjedelig"

Hvis du trodde at alle "hardcore"-videoene på Mario Kart World skyldes at proffspillere har klart å utnytte spillet på en eller annen måte eller ved å dra nytte av glitches og ting som ikke burde være der, kan ingenting være lenger fra sannheten. Mario Kart World er forberedt på alt dette og mer til, og oppfordrer deg faktisk til å aktivt prøve ut stunts, wall runs og trick bounces. For eksempel i de såkalte "Special Missions" i P-Switches, som den i videoen. Det finnes flere lignende utfordringer i denne åpne verdenen som ellers har blitt kalt "tom og kjedelig"...

4. "Han kjørte over deg".

Bokstavelig talt. En annen ting som Mario Kart World oppmuntrer til, er at det er et "plattformracingspill", fordi det har flere hopp enn noen gang før og belønner deg hvis du lander på hodet til en motstander. Du har sikkert opplevd noen av disse, men... Rett ved mållinjen? Dobbel glede.

5. Den femte måten å unngå et piggete skall på

"Kunstneren" kaller det "skjønnheten i å improvisere i Mario Kart World", olje på lerret. Vel, det er den beste måten å illustrere den fjerde mulige måten å unnvike et blått skall på. Kom igjen, jeg er sikker på at du allerede kan de fire foregående utenat :



Bruke superhornet

Å spise en Dash Mushroom eller lignende akkurat når den er i ferd med å treffe deg, for å unnslippe sammenstøtet med boostet. Det fungerer ikke med Dash Food - visste du at du bare har 0,11 sekunder på deg til å treffe den?

Det gjør deg uovervinnelig med en Mega Mushroom, Bullet Bill, Boo eller Superstar. Det er sjelden du har dem tilgjengelig når du er først (kanskje spøkelset), men overgangene fra sist til først og omvendt er raskere enn noensinne...

Spoler tilbake. Det gjør ikke så stor forskjell, siden du uansett mister verdifull tid, men det gjør mindre vondt...



Bonus: Å ha mer flaks eller "blomst" enn Zidanes Real Madrid og finne en sopp som noen har lagt igjen på bakken akkurat når det blå skallet er i ferd med å treffe deg. Det kan være fra en varebil som den i videoen, fra en motstander som har blitt slått ned.... eller til og med en boost fra veien! Uten tvil den vanskeligste og heldigste måten av alle.

6. 2x1: Snarveien til Toad Factory og kast det grønne skallet sidelengs.

"Folkens, jeg har gjort greia." Det refererer ikke til snarveien Toad Factory der man i stedet for å klatre opp veggene klatrer opp... bjelkene. Det refererer til et trekk som en spiller oppdaget kort tid etter at spillet kom ut, der du kan kaste skjellene sidelengs, for eksempel mot en motstander som er i ferd med å kjøre forbi deg. Det gjøres ved å snu kameraet og skyte, som du kan se i videoen.

7. "Liker å skremme en tilfeldig spiller".

Denne Parabiddybuds gjør djevelske ting på banene og rekkverkene i Whistlestop Summit er en av de mange videoene i denne samlingen som du kan vise til venner som forteller deg at Mario Kart World handler om tilfeldig flaks, og at teknikk og ferdigheter er ubrukelig. Den nye Knockout Tour-modusen er riktignok taktisk, men overlater mye til tilfeldighetene, men i Grand Prix-modusen på nett er det bare førerne som kan klatre opp veggene for å ta en flott snarvei, som vil lykkes.

8. Ikke engang Tony Hawk i sin storhetstid

Vi er fortsatt på Whistlestop Summit, i tilfelle du vil sammenligne. Brukeren sier at han har "utviklet det vanskeligste stratet i spillet, nyt grinding". Tony Hawk ville uten tvil vært stolt. Men fortsett, det er vitenskap bak det hele :

"Hvis det gjøres perfekt, sparer dette strat ~ 1 sekund av WR per runde. Jeg har beregnet tidene fra enden av den store broen ved starten (punkt A) til flaggskyggen ved siden av målstreken (punkt B): WR bruker ~23,503s fra punkt A til punkt B i runde 2. Mitt strat bruker ~22,617s".

Her er et annet alternativt strat for samme bane:

9. Snarvei til Bowsers slott: Et lavabad

"Avhengigheten øker"... Å ta denne "lavadusjen" for å kutte ut en god del av Bowsers slott gjør den selvfølgelig til en av de vanskeligste og heteste snarveiene i hele spillet.

Her er en annen versjon :

10. Detaljene på skiftenøkkelen

Monty Mole var ute på en Mountain Mole-tur rundt DK Pass-banen og bestemte seg plutselig for å kjøre av veien og inn i en lyktestolpe. Et uhell? Nei, helt tilsiktet og kalkulert: litt sliping og til slutt en skiftenøkkel strategisk plassert av hans kollega Rocky Wrench av spillet slik at du kan ta denne deilige skjulte snarveien og la dem alle være frosne.

11. Den skjulte snarveien i Air Fortress

Vi tror ikke at denne Baby Rosalina hadde til hensikt å kverne rundt i kjeften på Bowser. Vi tror snarere at hun fant dette vidunderet ved en ren tilfeldighet, slik genier har for vane å gjøre.

12. Spretter på Wario Shipyards palmetre

Samme bruker som to punkter over viser et litt langsommere, men tryggere alternativ på den stormigste banen i spillet - og hvordan er denne mannen den 24.

13. Cataquack-snarveien ved Shy Guy Bazaar

Enda en utrolig en fra startstreken. De fortalte meg ikke at det var det Super Mario-pipene var til....

14. Episk comeback i Faraway Oasis

Det er ikke det mest spektakulære når det gjelder strats, triks og snarveier, men ikke si at det ikke er flott å kjempe om førsteplassen i siste øyeblikk.

15. Beatdown på målstreken: den samme gamle historien

Denne kjenner du allerede. Det er definisjonen av Mario Kart. Du leder, men ikke forvent at de kaster alt de kan etter deg på oppløpet. I dette tilfellet tre røde skjell og et bonus piggete skjell for å ødelegge seieren, og sende kjære Pauline fra første til syvende plass.

16. Måtte du bli (to ganger) truffet av lynet!

Denne er omvendt, fra null til helt. Fra nummer tjue til nummer én, med lynets hastighet. "De sa virkelig at sjokket kom til å bli mye verre", fnyser denne brukeren som på tampen utnyttet ikke bare ett, men to lynnedslag. Det første, av ham selv fra 19. plass, og deretter kjørte han over alle førerne med en trippel sopp, og det andre, lansert av en annen rival akkurat da han tilfeldigvis var uovervinnelig, rett etter å ha konsumert en Bullet Bill da lederen allerede hadde blitt overkjørt.

17. Snarveien til Acorn Heights: Se mamma, ingen sopp!

Denne "Honey, I Shrunk the Kids"-hagen avslørte mye potensiale allerede i de tidlige dagene av Mario Kart World, og viste sine snarveimuligheter gjennom vegghopping og ulike grindings. Dette stratumet har blitt testet uten bruk av sopp, klarer du å etterligne det?

18. Den legendariske Great ? Block Ruins snarvei

...men er det én bane som er kjent for sine snarveier, er det definitivt Great ? Block Ruins. Denne jungel- og ruinenklaven på den sørøstlige spissen av kartet åpner for vanvittige stunt som det i videoen, på en måte som får deg til å tenke over hvordan du skal angripe hver enkelt del.

Her er to til ved tempelet :





19. "Hvem skal stoppe dem nå", med disse snarveiene i Wario Stadium

En perfekt start, som Fernando Alonso, og umiddelbart etterpå en vegg-til-vegg-piruettoppvisning for å rømme fra flokken. Utvilsomt den beste demonstrasjonen for publikum på tribunen...

20. Snarvei i Salty Salty Speedway: farvel til terrassen ...

Men hvem ville finne på å kjøre gjennom bordene på en italiensk strandrestaurant, med det de lisensene koster, for så å hoppe mellom to søyler og en trestamme? Denne Pianta for å score en WR.

21. Hva med et piggete skall? Da kaster jeg meg utfor stupet

Ovenfor snakket vi om opptil fem måter å unngå et blått skall på, men hva skal jeg gjøre når det er håpløst? Denne brukeren har det klart: "det er klart det er raskere" å kaste deg over avgrunnen og bli plukket opp av Lakitu enn å lide sammenstøtet og det store tilbakeslaget ... Hva synes du om det?

22. Yoshis snarveissamling

Når dette spillet faller i hendene på eksperter... Her kan du se flere strats på forskjellige baner som du kan prøve hjemme. Det er muligheter der du ikke så dem før, er det ikke?

23. "Hvis du ikke føler noe fra dette klippet, er du kanskje død inni deg"

Fordi Mario Kart World ikke bare handler om strats og umulige triks, og stress, angst og spenningen ved å vinne. Fordi den åpne verdenen i Free Roam Mode også byr på noen herlige, avslappende øyeblikk med nye spillmuligheter. Dette er ett av dem.

24. "Farvel, Mario Kart World".

Dette er tittelen på denne brukerens tweet. Fyren beholdt et blått skall til han var først, og kastet det deretter på den første personen som våget å ta ham igjen like før målstreken. Ren film, og det ville vært den beste måten å avslutte våre beste øyeblikk på Mario Kart World... hvis det ikke var for det følgende.

25. Kan ikke bli råere enn dette

Denne andre brukeren tok også et piggete skall til første posisjon, men de gjorde det sammen med en dash-sopp for å kaste på seg selv og unnvike det, ved å bruke metode 2 for hvordan man kan unnvike blå skjell. * Sigarett-emoji *