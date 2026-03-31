Mario Kart Worlds siste oppdatering forbedrer Bullet Bill og nerfs boomerangs

Det skjer ikke så ofte, men Nintendo har introdusert en ny oppdatering for Mario Kart World, med denne som plukker opp etter den forrige oppdateringen som kom i januar. Betraktet som Ver. 1.6.0, justerer denne oppdateringen en rekke spillelementer og knuser en haug med feil.

Ser vi på spillingen, dreier noen av de største endringene å merke seg rundt gjenstander, inkludert å se Bullet Bill få forbedret ytelse slik at han er lettere å kontrollere og til og med litt raskere. I tillegg til dette er en nerf rettet mot boomeranger som reduserer gjenstandens rekkevidde og antall tillatte påfølgende kast.

Det er også en finjustering av hvordan det å bli knust fungerer, noe som gjør at du ikke kan bli knust mens du allerede snurrer eller krasjer. Du kan imidlertid nå bli truffet av lyn og piggskjell umiddelbart etter at du har blitt knust, noe som uten tvil vil være en hyggelig overraskelse ...

Når det gjelder de fullstendige oppdateringsnotatene, kan du se dette nedenfor.

Generelt



Lagt til Bob-omb Blast som en kampmodus; Du kan ha opptil 10 Bob-ombs tilgjengelig om gangen; Avstanden Bob-ombs kan kastes avhenger av hvor lenge du holder L-knappen nede.



Justert ytelsen til Bullet Bill; Økt rekkevidden for sideveis bevegelse; Det er nå lettere å følge en snarvei umiddelbart etter at du har brukt Bullet Bill; Økt hastigheten til Bullet Bill på deler av Bowser's Castle, Starview Peak og Rainbow Road-banene.



Justert ytelsen til bumerangen; Redusert rekkevidden til bumerangen; Redusert antall tillatte kast på rad.



Justert sannsynligheten for at man kan få gjenstander fra gjenstandsbokser under løp.



Justert uovervinnelighetstiden etter å ha snurret eller krasjet under et løp, slik at den varierer avhengig av karakter og kjøretøy.



Jo tyngre vekt, desto lengre tid går det før man blir uovervinnelig.



Gjort det slik at du ikke blir knust av ting, for eksempel Thwomps, mens du snurrer eller krasjer.



Det er nå mulig å bli truffet av lyn og piggskjell umiddelbart etter å ha blitt knust av ting, for eksempel Thwomps.



Gjort det slik at ting som Bob-ombs og bananer ikke spretter på toppen av lianene til Ivy Piranha Plants.



Når du spiller enspiller eller 1p under Online Play og Wireless Play, vises opptil to advarsler når gjenstander som Red Shells eller Spiny Shells kommer bakfra.



Forkortet tiden det tar før ruletten stopper for å bestemme banen i Online Play og Wireless Play.



Løste problemer