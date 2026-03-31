Mario Kart Worlds siste oppdatering forbedrer Bullet Bill og nerfs boomerangs
En ny oppdatering har debutert for kart-raceren, som knuser bugs, løser problemer og justerer spillingen.
Det skjer ikke så ofte, men Nintendo har introdusert en ny oppdatering for Mario Kart World, med denne som plukker opp etter den forrige oppdateringen som kom i januar. Betraktet som Ver. 1.6.0, justerer denne oppdateringen en rekke spillelementer og knuser en haug med feil.
Ser vi på spillingen, dreier noen av de største endringene å merke seg rundt gjenstander, inkludert å se Bullet Bill få forbedret ytelse slik at han er lettere å kontrollere og til og med litt raskere. I tillegg til dette er en nerf rettet mot boomeranger som reduserer gjenstandens rekkevidde og antall tillatte påfølgende kast.
Det er også en finjustering av hvordan det å bli knust fungerer, noe som gjør at du ikke kan bli knust mens du allerede snurrer eller krasjer. Du kan imidlertid nå bli truffet av lyn og piggskjell umiddelbart etter at du har blitt knust, noe som uten tvil vil være en hyggelig overraskelse ...
Når det gjelder de fullstendige oppdateringsnotatene, kan du se dette nedenfor.
Generelt
- Lagt til Bob-omb Blast som en kampmodus; Du kan ha opptil 10 Bob-ombs tilgjengelig om gangen; Avstanden Bob-ombs kan kastes avhenger av hvor lenge du holder L-knappen nede.
- Justert ytelsen til Bullet Bill; Økt rekkevidden for sideveis bevegelse; Det er nå lettere å følge en snarvei umiddelbart etter at du har brukt Bullet Bill; Økt hastigheten til Bullet Bill på deler av Bowser's Castle, Starview Peak og Rainbow Road-banene.
- Justert ytelsen til bumerangen; Redusert rekkevidden til bumerangen; Redusert antall tillatte kast på rad.
- Justert sannsynligheten for at man kan få gjenstander fra gjenstandsbokser under løp.
- Justert uovervinnelighetstiden etter å ha snurret eller krasjet under et løp, slik at den varierer avhengig av karakter og kjøretøy.
- Jo tyngre vekt, desto lengre tid går det før man blir uovervinnelig.
- Gjort det slik at du ikke blir knust av ting, for eksempel Thwomps, mens du snurrer eller krasjer.
- Det er nå mulig å bli truffet av lyn og piggskjell umiddelbart etter å ha blitt knust av ting, for eksempel Thwomps.
- Gjort det slik at ting som Bob-ombs og bananer ikke spretter på toppen av lianene til Ivy Piranha Plants.
- Når du spiller enspiller eller 1p under Online Play og Wireless Play, vises opptil to advarsler når gjenstander som Red Shells eller Spiny Shells kommer bakfra.
- Forkortet tiden det tar før ruletten stopper for å bestemme banen i Online Play og Wireless Play.
Løste problemer
- Løste et problem der startposisjonen noen ganger kunne være feil.
- Løste et problem der kuer og andre skapninger som dukket opp gjennom Kameks magi, kunne falle gjennom bakken.
- Løste et problem der visningen av Wiggler som dukket opp gjennom Kameks magi, noen ganger kunne være feil.
- Løste et problem der Thwomps eller Rocky Wrench kunne dukke opp i Airship Fortress eller i kanonene i løpet som førte til Airship Fortress.
- Løste et problem der figuren noen ganger forsvant ut av syne når du så i bakspeilet etter å ha brukt en Mega Mushroom.
- Løste et problem der du ikke kunne gå tilbake til et punkt før Ivy Piranha Plant når du brukte Rewind etter å ha forvandlet deg til en Bullet Bill.
- Løste et problem der gjenstandssporet ikke ble vist riktig etter å ha brukt Boo og returnert til Free Roam.
- Løste et problem i Knockout Tour der spillere som passerte gjennom et sjekkpunkt etter at spilleren på førsteplass allerede hadde nådd målet, ikke ble eliminert, selv om rangen deres var utenfor den forhåndsbestemte grensen.
- Løste et problem i Time Trials, der visningen av stablede dekk noen ganger kunne vises feil.
- Løste et problem i Free Roam der en flyktende Nabbit kunne falle gjennom bakken.
- Løste et problem i arrangementer der poengene ikke ble vist på resultatskjermen under trening.
- Løste et problem der skjermbildet noen ganger ble forvrengt etter at du hadde valgt Bytt figur i Fritt løp i nettspill.
- Løste et problem i Knockout Tour og Online Play der rangeringene noen ganger kunne være feil etter å ha passert sjekkpunkter.
- Løste et problem der den valgte hendelsen forsvant når det oppstod en kommunikasjonsfeil etter at du hadde valgt Online Play.
- Løste et problem i Online Play og Wireless Play der rivaler som brukte Bullet Bill noen ganger ikke så ut til å bli forvandlet.
- Løste et problem der sluttresultatet ikke ble vist etter å ha vært tilskuer i Knockout Tour i Online Play eller Wireless Play.
- Løste et problem i Knockout Tour der spilleren som ble sett på, ikke endret seg etter at spilleren ble eliminert.
- Løste et problem der gliddistansen kunne være for lang under løpet fra Airship Fortress til Dry Bones Burnout.
- Løste et problem der bruk av fjæren mens du hoppet i Shy Guy Bazaar under løp fra Airship Fortress eller Wario Stadium til Shy Guy Bazaar kunne føre til at du kom ut av kurs.
- Løste et problem der du kunne komme ut av kurs hvis du tok en veggtur i Shy Guy Bazaar under løp fra Airship Fortress eller Wario Stadium til Shy Guy Bazaar.
- Løste et problem i Bowsers slott der spillere kunne krasje mens de kjørte over lava med en Dash-sopp.
- Løste et problem i Salty Salty Speedway der spillere noen ganger kunne falle gjennom bakken etter å ha blitt truffet av lynet og krympet.
- Løste et problem i en kamp på DK Pass, der du noen ganger ikke ble sendt tilbake til banen etter å ha brukt en Feather og havnet utenfor banen.
- Løste et problem der bruk av en Mega-sopp i nærheten av gjerdet i Dino Dino Jungle kunne føre til at du ble sendt tilbake til banen.
- Løste et problem i Koopa Beach der noen bøyer var begravd i bakken.
- Løste et problem i Mario Circuit der bruk av en Mega Mushroom kunne føre til at spilleren ble sittende fast på et gjerde.
- Løste et problem i Mario Circuit der spillere noen ganger kunne bli sendt tilbake til banen når de kjørte på en vegg av blokker.
- Løste et problem der spillere noen ganger ble sendt tilbake til banen når de kjørte langs veggen nær startpunktet i Faraway Oasis.
- Løste et problem der Bloopers noen ganger virket mørke i repriser av Rainbow Road.
- Løste et problem i Rainbow Road der Spike Balls som dukket opp gjennom Kameks magi, noen ganger beveget seg uberegnelig.
- Løste et problem der bruk av fjæren for å ta en snarvei på Rainbow Road noen ganger kunne føre til feil sluttrangering.
- Løste et problem der du noen ganger kom deg for langt foran hvis du falt av banen mens du gled på Rainbow Road; tidsprøvespøkelser som har støtt på dette problemet, kan bli fjernet fra visningsrangeringene uten varsel.
- Løste et problem i løpet fra Wario Shipyard til Starview Peak, der spillere noen ganger kunne falle av banen mens de tok en snarvei.
- Løste et problem der spilleren kunne falle av banen hvis han eller hun brukte en megasopp i nærheten av gjerdet på Wario Stadium.
- Flere andre problemer har blitt løst for å forbedre spillopplevelsen.