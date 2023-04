Mario Kart-kjenneren gjør et banebrytende triks etter 27 år

Alle har forskjellige mål når de begynner å spille et bestemt spill, noen er fornøyd med å bare komme seg gjennom det, andre ønsker å oppnå 100%, men så er det publikum som ønsker å finne alle de skjulte hemmelighetene og nå nye nivåer eller slå rekorder i fartsløp. Eldre spill er fulle av disse magiske detaljene, og tilbake på dagen i USA var det til og med en telefonstøttelinje du kunne ringe hvis du ble sittende fast eller ønsket et varmt tips om hvordan du kommer forbi nivåer. Super Mario har mange av disse gylne mulighetene til å bringe et spill som tar timer å fullføre ned til bare fire minutter takket være disse små triksene for å hoppe over nivåer.

Takket være disse triksene oppdaget fartsløperen Forest64 at du kunne kjøre gjennom en bestemt vegg i sporet til Bowser's Castle på et veldig trangt sted i Mario Kart 64, trikset tok over 200 timer å oppnå, og siden da har spillerne prøvd å gjøre det og til og med slå rekorder i hvor fort du kan fullføre banen. Det er flere fans av Mario Kart 64 som har gjort susen, og YouTuber Abyssoft har laget en video for å vise hvordan du gjør trikset på best mulig måte.

For øyeblikket har Beck Abney rekorden for den raskeste tiden på 1'49 "38, men vi får se om noen klarer å skalere ned mer av tiden.

Hvilke triks kjenner du i Mario Kart 64?