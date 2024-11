Mario & Luigi: Brothership Guide - Hva betyr hver statistikk?

HQ

Mario & Luigi: Brothership Mario er endelig her, og mange av dere ønsker sikkert å begynne reisen i Concordia. Hvis det er deg, er det et par ting du bør vite. For det første er Brothership et langt og bredt spill, et ekte RPG som vi kan forvente fra skaperne Acquire, tidligere kjent for den viltvoksende Octopath Traveler -serien. For det andre, med denne skalaen i tankene, bruker Brothership også en variert forbedringsbar statistisk suite som dekker en samling forskjellige deler av spillet. Alle som har spilt et rollespill før, vil være kjent med mange av disse, men det er noen sære statistikker som kan få deg til å klø deg i hodet. Denne guiden er ment å eliminere noe av forvirringen.

HP

Denne er veldig enkel, det er Mario eller Luigis Health Points. I bunn og grunn er dette hvor mye skade en av heltene kan ta før de blir bevisstløse, og det er på mange måter den viktigste statistikken å holde øye med, siden den definerer suksess eller fiasko. Denne statistikken kan forbedres ved å utstyre seg med visse utstyrsgjenstander.

BP

Denne ligner på det første punktet, men er nok også litt uvanlig for mange. Battle Points er den effektive "manaen" som Mario og Luigi har til rådighet for å kaste Bros. Attacks, kraftige bevegelser der de to kommer sammen og kombineres for et ødeleggende angrep.

Pow

Pow har et par bevegelige elementer. For det første refererer Pow til Power, som bokstavelig talt er det som står på boksen. For det andre er Pow for det meste delt inn i to kategorier: Jump og Hammer. Dette er de to kjerneangrepstypene som brødrene kan bruke, hvor Jump er hoppangrepet og Hammer er hammerslaget, og begge statistikkene forbedres og reflekteres av Boots og Hammers som Mario og Luigi har utstyrt.

Pow definerer også hvor hardt hver Bros. Attack lander for, og det er her de overordnede Pow-tallene kommer inn i ligningen, dvs. tallet over Jump og Hammer -statistikken.

Def

Def står for Defence, og det er også veldig bokstavelig. Dette er tallet som hjelper Mario og Luigi med å dempe skaden når de blir truffet. Dette kan forbedres ved å utstyre utstyr, og på linje med HP er det uten tvil den nest viktigste statistikken, da dette sannsynligvis vil være vinn-eller-tap-betingelsen, spesielt i bossmøter der fiender slår deg ekstremt hardt.

Hastighet

Selv om det ikke finnes noe klart turn- eller tidslinje-HUD-element som viser deg hvilken bror eller fiende som vil angripe neste gang, kan du generelt anta at hver person i kamp vil angripe én gang "per turn". Dette endrer seg imidlertid ofte i bosskamper eller når Mario og Luigi møter betydelig svakere eller sterkere fiender, eller kanskje hvis de har økt Speed statistikk. Jepp, Speed definerer i utgangspunktet når og hvor ofte en av brødrene kan angripe, og generelt sett er det en av de vanskeligste statistikkene å forbedre utover å gå opp i nivå.

Stache

Dette er utvilsomt den statistikken du er mest usikker på. Stache er Brotherships tåpelige måte å innlemme Luck på, ettersom jo høyere Stache -statistikken din er, desto mer sannsynlig er det at du har flaks og får et kritisk treff i kamp. Luigi er naturlig nok heldigere og har en høyere Stache stat, men begge brødrene vil forbedre seg på denne fronten ved å levle opp, som alle andre stat også gjør.

Hvordan kan man forbedre statistikken utover å gå opp i nivå?

Det er en ekstra metode for å forbedre Mario og Luigis statistikk utover å gå opp i nivå og skaffe seg bedre utstyr. Når du utforsker verden, vil du sannsynligvis finne Beans, gjenstander som kan konsumeres og brukes til å forbedre en enkelt stat permanent med 1 poeng. I hovedsak er dette sjeldne og inkonsekvente måter å forbedre seg på, så ha en plan på plass og hold deg til den. Ikke prøv å balansere brødrene, for det vil du ikke lykkes med, men fokuser i stedet på å forbedre det som en av brødrene utmerker seg best på, for eksempel å styrke Luigis Stache eller Marios Speed.

Det er også verdt å nevne at du kan finne DX-bønner som forbedrer en individuell stat med 3 poeng, men disse er sjeldne og få og langt mellom.

Hvordan gjenoppretter jeg utarmet statistikk i kamp?

Innimellom å finne helbredelsesstasjoner lurer du kanskje på hvordan du kan gjenopprette helt eller delvis utarmet statistikk? Det er her forbruksgjenstandene kommer inn i bildet igjen. Sjekk ut listen nedenfor for hva hver type gjør.



Sopp - Gjenoppretter en individuell brors HP



1-Up - Gjenoppliver en slått bror



Forfriskende urt - Kurerer statusplager og problemer, for eksempel svimmelhet eller brannskader



Sirupkrukke - Gjenoppretter blodtrykket



Nøtt - Gjenoppretter begge brødrenes HP samtidig



Godteri - Gjenoppretter både en brors HP og BP



Amfibær - Helbreder plager hos Glohm



Boo Biscuit - Gjør en bror uovervinnelig for fiendens angrep og gir dem muligheten til å unnvike



Med denne informasjonen i bakhodet vil det forhåpentligvis bli mye enklere for deg å seile på havet og navigere i den enorme og farlige verdenen Concordia.