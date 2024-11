Mario & Luigi: Brothership Guide - Hvor du finner alle Grampy Turnips

HQ

De av dere som har begynt reisen i Concordia på Mario & Luigi: Brothership, har kanskje allerede skjønt at dette rollespillet er en mye større og mer kompleks opplevelse enn mange av de andre spillene med Nintendos mest ikoniske maskot. Selv om det er mange øyer å oppdage, tonnevis av tyvegods å få tak i, sjefer å beseire og kjente ansikter å finne underveis, er det også noen forskjellige samleobjekter å plukke opp. En av disse er de mystiske og sleipe Grampy Turnips, som er omtrent det navnet tilsier; kålroer som er bestefedre, og over hele Concordia er det 18 å oppdage. For å sikre at du ikke går glipp av noen av dem, har vi laget denne praktiske guiden.



Disclaimer: Denne guiden er under arbeid og vil bli oppdatert fortløpende



Shipshape Island

Den første Grampy Turnip vi skal henlede oppmerksomheten din på, er teknisk sett ikke den første, men han er spesiell, så vi tar ham med her. Han befinner seg på selve knutepunktet som Brothership er basert på, Shipshape Island. For å finne ham må du ha låst opp UFO Spin glidebevegelsen, men hvis du allerede har dette, kan du gå til baksiden av øya, til området der du ankommer etter å ha koblet til nye øyer, og deretter fortsette å gå opp, hoppe opp noen avsatser og finne deg selv ved en kløft. Bruk UFO Spin for å komme deg gjennom kløften, og like bortenfor finner du Grampy Turnip i bakken.

Legg merke til: Denne Grampy Turnip er spesiell, for han forteller deg hvor mange andre Grampy Turnips du har igjen å møte, og peker til og med ut øyer der du kan finne noen du ellers ville gått glipp av. Han vil også dele ut belønninger basert på hvor mange Grampy Turnips du finner, og milepælene og belønningene er listet opp nedenfor.



3 Grampy Turnips - Supergodteri



5 Grampy Turnips - To hjertebønner



9 Grampy Turnips - Stache Bean DX



18 Grampy Turnips - TBC



Raynforst Island

Den første virkelige Grampy Turnip ligger på Raynforst Island. Omtrent halvveis i den første utforskningen av øya må du ta til venstre når du møter en selger foran en haug med vanlige kålroer. Klatre opp på toppen av en bakke i nærheten, og Grampy Turnip venter på å bli funnet.

Twistee Island

Den neste ligger på Twistee Island. Du må ha fullført denne øya, koblet den til Shipshape og deretter returnert for å finne denne Grampy Turnip, men hvis du har gjort det, er det en spasertur i parken. Når du kommer tilbake til øya, tar du første til venstre over de nå åpnede kronbladene, og på den øvre stien finner du den neste Grampy Turnip.

Desolatt Island

Den neste er på Desolatt Island. På toppen av øya, foran en av dørene som fører deg inn i et kjellerområde, finner du fire nedgravde kålroer. Grampy Turnip er den lengst til venstre.

Allsandøya

Det finnes en Grampy Turnip på denne øya, men du trenger en oppgradering for å nå den. Så ikke stress, fortsett å følge hovedfortellingen til du oppdager Slippenglide Island og skaff deg Ball Blitz -oppgraderingen til Bros. Ball. Når du har gjort det, går du tilbake til Allsand og til den midtre delen av øya ved å bruke røret. Gå litt tilbake mot landingsområdet til du finner en rampe mot en vertikal vegg, og fortsett på Ball Blitz opp rampen for å få tilgang til et forhøyet område der Grampy Turnip befinner seg.

Bulbfish Island

Når du kommer til denne øya, går du gjennom fortellingen som vanlig til du til slutt får Spare Key. Når du har gjort det, går du under jorden og åpner den første låste døren foran deg. Grampy Turnip finner du midt i dette rommet.

Slippenglide Island

Når du har kommet deg til Slippenglide Island, fortsetter du som vanlig til du finner den hemmelige forskningsbasen og pakker ut den narrative buen som skjer rundt den delen av øya. Når historien har kommet langt nok til at det forventes at du kobler til Lighthouse igjen, kan du se til høyre for den hemmelige basen for å finne noen klipper som du kan klatre opp og til slutt falle ned på en avsats der Grampy Turnip venter.

Offandon-øya

Du må ta deg rundt halvparten av øya før du kommer til denne Grampy Turnip. Etter at du har løst skyvedørspuslespillet, fortsetter du langs den lineære stien til du finner en haug med kålroer plantet i bakken. Grampy Turnip vil være den øverste høyre kålroten i haugen.

Jellyfish Island

Denne ligger på toppen av bakken før du kommer inn i konserthuset. Det er verdt å unngå den for øyeblikket, og i stedet gå helt til venstre på øya for å få tak i billettene du trenger for å komme inn i salen, slik at du slipper å gå unødvendig langt tilbake. Når du har billettene, går du opp bakken til du finner de forskjellige selgerne som står foran et område med kålrot. Grampy Turnip vil være den nederste ropen til venstre i bunken.

Når det gjelder de gjenværende Grampy Turnips, jobber vi fortsatt hardt med å finne dem, så følg med når vi fortsetter å oppdatere denne guiden.