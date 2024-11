Mario & Luigi: Brothership Guide - Hvordan få tak i Stickem Oil på Allsand Island

HQ

Reisen din over havet i Concordia har gått som smurt, helt til du kommer til Allsandøya. Dere er på jakt etter Stickem Oil, et materiale som er nødvendig for at Technikki skal kunne sette sammen de ulike delene av missilet som skal ta dere til den neste Great Lighthouse Island, gjennom veggen. Øya er ikke så komplisert i seg selv, men den introduserer deg straks for spillets mest fryktinngytende fiende, Sharkbones, og den har også en litt vanskelig del som kan få deg til å sette deg fast.

For det første, som anbefalt av en karakter som har bitt i sanden, er det best å ikke ta på seg denne typen ørkensand hai. Du trenger kraften Bros. Ball for å rulle gjennom domenet deres, i håp om at de ikke kaster seg over deg. I oververdenen er det lett å unngå dem fordi de alltid angriper i en rett linje, men på et eller annet tidspunkt kommer du til å stå ansikt til ansikt med dem. Hvis du havner i kamp, er det beste du kan gjøre å løpe vekk, for en berøring eller et streifskudd vil ta livet av deg.



Hvordan beseire hajbeina

Hvis du ignorerte rådene våre tidligere, er det mulig å komme seg ut av en kamp med Sharkbones. Vi gjorde det, så vi kan skryte av det og fortelle deg hvordan du overlever.



Først og fremst, se på de to vanligste angrepene når kampen starter: det der du ser finnen svømme mot brødrene er lett å unnvike, og når den er i ferd med å hoppe, gjør den en finte.

Hvis du angriper først eller kommer forbi det første angrepet, kan du ta en Boo Cookie for å bli midlertidig uovervinnelig. Deretter kan du lære haienes andre angrepsmønstre.

Angrepene dine vil ikke gjøre så mye. De vil ikke gjøre stor skade, uansett nivå (anbefalt minimumsnivå er 16), ikke engang Bros. Attacks. Spar på BP og hold deg til grunnleggende angrep.

Det eneste svake punktet med Sharkbones er at de ender opp med å smuldre opp eller forsvinne. Ved å holde og motangripe med hammeren, vil du se at når svingene går, skjer det ene eller det andre, og dermed overlever kampen.



Du får ikke erfaringspoeng, hvis det var det du kom for, men du vil ha overlevd de mest fryktinngytende fiendene i Mario & Luigi: Brothership.

Slik kommer du deg til hulen for å få tak i Stickem Oil

Det er en annen sak hvis du ikke kan nå kilden til oljen, som er beskyttet av en gruppe sultne Sharkbones. Hvis vi nettopp har fortalt deg hvordan du skal overleve en kamp, er det det du må gjøre? Egentlig ikke.

Hvis du prøver å nærme deg oljekilden ved å sirkle rundt haiene, vil de angripe deg som en gruppe så snart du kommer inn i oppdagelsesradiusen deres. Ikke prøv å hoppe fra boks til boks heller, for de vil gjøre det samme så snart du lander på en av boksene i nærheten, og knuse den. Og ikke prøv å gjøre UFO-spinnet mellom kassene og kysten. For å legge til frustrasjonen, hvis du går inn i kampen og ender opp med å slå den, vil den starte på nytt så snart du går ut i verden med mindre du kommer deg bort raskt.

Vi må innrømme at vi trodde spillet var ødelagt. At det var en måte å beseire Sharkbones på som vi ikke visste om, eller at det satt fast mellom to land fordi vi først koblet til Allsand Island og deretter gikk tilbake for å hente oljen.

Det som foregikk var mye enklere, men spillet er ikke spesielt flink til å veilede deg ved flere anledninger - husker du Snoutlet som foreslo at vi skulle lete etter en distraksjon for haiene? Vi trodde det var galskap, men det viser seg at du kan gå vestover fra oljefontenen (til venstre), og når du krysser mellom alle haiene, kommer du til en figur som henger fra et palmetre: "Få meg ut herfra!" Hvis du redder dem, lærer du deres signaturbevegelse, som er et saltohopp fra palmegrenen. Da får Luigi selvfølgelig ideen om å imitere dem, og så kan du gå tilbake til fontenen og la Mario hoppe fra kasse til kasse mens lillebroren hans henger fra palmetreet.