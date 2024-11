Mario & Luigi: Brothership Guide - Slik knekker du de tre hemmelige kodene

HQ

Det søte rollespillet Mario & Luigi: Brothership følger sjangerens regler nesten til punkt og prikke, selv om det til tider tilfører litt personlighet til ting som karakterstatistikk. Andre ganger går det mer i retning av det som kan defineres som et grafisk eventyr. Dette gjelder for eksempel Lottacoins Island (den med kontorbygningene) eller Bulbfish Island (den med mysteriet om fiskeeggene), der du i tillegg til å møte fiender og gå opp i nivå må gjøre forskningsarbeid.

I denne guiden fokuserer vi på Lottacoins Island, fordi det er opptil tre hemmelige koder å knekke. Hvis du står fast på kontorene, ikke vent på at lillebror med den grønne lua skal komme opp med en av sine geniale Luigi Logic ideer for å løse problemet ditt - les våre trinnvise tips i stedet. På dette tidspunktet i eventyret har du bestemt deg for om du vil sende Luigi eller Princess Peach som infiltratører (ved å la deg kidnappe frivillig) for å finne ut hvor de kidnappede innbyggerne befinner seg.

Koden til heisen på Lottacoins Island

Det første oppdraget er avgjørende for å komme videre. Du må taste inn en kode for å låse opp heisen som gjør at du kan utforske resten av bygningen og finne de kidnappede innbyggerne. Ledetrådene du finner underveis, er ganske enkle sammenlignet med senere kodegåter, men her kommer de.



"Andre fra venstre: 3. Helt til høyre: 7". Denne beskjeden har Zokkets håndlangere spilt inn på skjermen på kontoret til høyre, oppe i trappen. Du har allerede halvparten av passordet som følger: X 3 X 7

Første siffer: I resepsjonen får du en blyantskisse som ledetråd. Som en hieroglyf skal du tolke den som at du må telle hvor mange bord med en plante på toppen som står i lobbyen: 5 totalt.

Tredje figur: På samme måte, men nå må du legge sammen hvor mange blyantpotter og skapdører med knotter det er på kontoret i ledetråd 1.



Har du funnet den? Ja, koden for å låse opp heisen er 5487.

Kode for å låse opp fengselet

Den andre koden er mer komplisert og brukes til å åpne fengselet, og selv om du løper for å gå inn i 6491 fordi du har sett den skrevet på søylene i korridoren som forbinder de to bygningene, kan vi allerede fortelle deg at det ikke er den. La oss gå trinn for trinn :

For det første tallet indikerer hieroglyfen at du må telle hvor mange trekanter de to kameraene som vender mot hverandre i cellerommet der du må legge inn koden se. Hvis du kommer nær skjermene til overvåkningskameraene i denne bygningen, kan du se hva de ser. I dette tilfellet 6 trekanter.

Den andre figuren er resultatet av operasjonen mellom de to palmetrærne i korridoren til venstre. Mindre enn 6, større enn 4, det kan bare være 5.

Den tredje figuren har riktignok med den ytre korridoren og notene i kolonnene å gjøre, men du må gjøre en operasjon. 6+4-9+1=2

Til slutt ber det fjerde tallet deg om å skrive ned hva kameraet på kontoret ser. Fra deres POV er det en 9 i nederste posisjon.



Med alt dette kan du slutte at koden for å åpne fengselet er 6529. Du er i ferd med å låse opp Bros. Ball!

Hva er den alternative koden?

Videre, i nærheten av forberedelsene til et bestemt bryllup, vil du se en annen quest dukke opp på kontorøya : Det viser seg at det finnes en annen mulig kombinasjon for heispassordet, og at denne alternative koden vil gi deg tilgang til en skatt. Fristende, ikke sant? Fyren som gir deg oppdraget, ber deg om å undersøke bordene så snart du kommer inn i bygningen på venstre side, overfor resepsjonen. Dette vil gi deg følgende lokaler :



Koden består av fire sifre. To av dem er mindre enn 5.

Det første er 3, og de andre øker mot høyre.

Det er fire sifre totalt, og til sammen utgjør de 23.



Du har allerede funnet ut av det i hodet ditt: koden som oppfyller alle tre betingelsene kan bare være 3479. Som belønning får du 2x ekstra liv-sopp og 2x supersirup.