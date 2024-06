Mario & Luigi: Brothership krever bare 10 gigabyte lagringsplass

HQ

I går fortalte vi deg at det kommende The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom bare krever litt over 6 gigabyte lagringsplass, og nå har Nintendo også oppdatert den japanske butikksiden for Mario & Luigi: Brothership.

Takket være dette vet vi nå at Nintendos harde arbeid med optimalisering fortsetter også her, og at spillet er på svært håndterbare 10 gigabyte. Det er riktignok betydelig mer enn Super Mario RPG (som bare er på 6,5 gigabyte), men på den annen side er dette ikke en nyinnspilling av et eldre spill, men et helt nytt eventyr som ser mer teknologisk avansert ut.

Som vi kunne rapportere i går, vet vi imidlertid fortsatt ikke hvilket selskap som faktisk utvikler Mario & Luigi: Brothership, og det ser ikke ut til at det kommer til å bli avslørt før lanseringen 7. november heller.

