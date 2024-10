Mario & Luigi: Brothership utvikler oppdaget, og det er ikke den fansen trodde

HQ

Mario & Luigi: BrothershipDet siste spillet i Mario RPG-serien, som kommer til Nintendo Switch 7. november, blir utviklet av et eksternt selskap, et som aldri har jobbet med Nintendo før på denne måten: Acquire.

Dette japanske studioet ble grunnlagt i 1994 og er mest kjent for å lage Octopath Traveler-spillene sammen med Square Enix. Tidligere har studioet imidlertid også dyrket sine egne franchiser, som Tenchu: Stealth Assassins, Way of the Samurai, Shinobido: Way of the Ninja eller Akiba's Beat.

Selv om Aquire har laget spill for Nintendo Switch (som Octopath Traveler RPG-ene, som pleide å være Switch-eksklusive), er dette første gang de jobber direkte med dem som partnere. Spillet har åpenbart også mye innspill fra Nintendo, og Nintendo har tidligere bekreftet at noen personer fra Alphadream jobber med dette nye spillet.

Derfor trodde fansen siden kunngjøringen at utvikleren var ILCA, et annet studio som tidligere hadde jobbet med Nintendo og The Pokémon Company for Pokémon Shining Pearl og Brilliant Diamond, og sysselsetter flere personer fra Alphadream, studioet som pleide å lage Mario & Luigi-serien, som nå er nedlagt. Det var imidlertid ikke tilfelle.

Navnet på utvikleren (eller medutvikleren med Nintendo) for Mario & Luigi: Brothership har blitt funnet på copyright-notatene til spillet, som delt av Nintendeal på Twitter.

Mario & Luigi: Brothership lanseres på Nintendo Switch 7. november. Noen bokser av spillet har allerede dukket opp, og på den måten har det også blitt funnet ut at spillet er utviklet med Unreal Engine.