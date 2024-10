HQ

Etter ni års pause er det 7. november på tide med et nytt eventyr i Mario & Luigi-serien. Mario & Luigi: Brothership kommer eksklusivt til Switch, og i dag har Nintendo sluppet en ny trailer.

Videoen heter Et øyhoppingseventyr venter, og tanken er at den skal gi et lite innblikk i reisen Mario-brødrene har foran seg i landet Concordia - som har mange ulike miljøer og områder å utforske.

Ta en titt på traileren nedenfor, og ikke glem å lese vår splitter nye forhåndstitt.