Mario og Luigi besøker Sand Kingdom i The Super Mario Galaxy Movie

Etter å ha holdt ting superhemmelig frem til tittelen ble avslørt i august, har Nintendo og Illumination nå virkelig skrudd opp hypen for The Super Mario Galaxy Movie. Bare en uke etter den første virkelige traileren, har de nå lagt ut en ny filmplakat på Instagram.

Nå får vi en bedre titt på en verden som tydelig ligner på Sand Kingdom fra Super Mario Odyssey, noe som betyr at Super Mario Galaxy -titlene ikke er de eneste som har gitt inspirasjon til Marios nye eventyr. Vi gleder oss til å få vite mer på premieren 3. april, men i mellomtiden kan du sjekke ut den nye plakaten nedenfor.