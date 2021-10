HQ

Mario Party er et obligatorisk tilskudd til enhver Nintendo-konsoll. Det er noe med det enkle og lettfattelige som gjør at hvem som helst kan plukke det opp og ha det artig i noen timer. Nå finnes det faktisk snart et helt hav av Mario Party-spill av ymse kvalitet, og Switchens andre er straks i butikkhyllene. Der Super Mario Party stort sett prøvde å drive serien videre, vil nykomlingen Mario Party Superstars ta oss med tilbake på en reise til 90-tallet.

Konseptet er fremdeles det samme gamle. Man velger seg en passende figur fra Mario-universet, slår en terning og flytter seg rundt på et brett mens ting skjer og man konkurrerer heftig i et utall minispill.

Superstars fokuserer på de tre første Mario Party-spillene som ble utgitt til Nintendo 64 mellom 1998 og 2001. Noe av det kraftigste som finnes er nostalgi, og det er få selskap som håndterer dette bedre enn Nintendo. Når man blir møtt av en gammel tittelskjerm med tilhørende musikk, etterfulgt av et solid tilbakeblikk på det første spillet i serien, blir man bombardert med nostalgiske landminer fra første trykk. Dette treffer meg rett i arteriene, men jeg sitter med en følelse av at de som ikke har spilt noen av de første tre spillene før ikke blir like bergtatt som meg.

Mario Party Superstars spiller vakkert på nostalgistrengene.

La det være helt klinkende klart at det er minimalt med nye ting, minispill og funksjoner her, og det er nok slettes ikke meningen heller. Regelverket er tilbake til "sånn det skal være" med ti-sidet terning, og brett som er store nok til å tåle 20 runder. Her synes jeg at Super Mario Party sviktet med sine korte og enkle brett, som ble stappet fulle av så mye greier at alt gikk litt mot sin egen hensikt.

Jeg setter pris på at det ikke er et stort prosjekt å sette i gang spillet. I forgjengeren måtte man bevege seg gjennom en unødvendig verden for å kunne gjøre noe som helst. I Mario Party Superstars er det minimalt med trykking, og alt er så enkelt som det skal være. Det er også verdt å nevne at det er mulig å spole raskt gjennom alle hendelsene på spillebrettene for å slippe å se det samme om og om igjen.

Det er koselig at fem brett fra gamle dager er fisket fram fra glemselen, men jeg kunne ønske at det var flere. Når man først skal slå på det som er av nostalgiske stortrommer, hadde det vært stas med et enda større utvalg. Det er også litt traust at Mario Party 3 bare fikk ett brett - all den tid dette spillet hadde de kuleste kartene.

Alle de fem brettene er altså fra Nintendo 64-eraen, men av en eller annen grunn er minispillene et bredt utvalg som favner hele Mario Party-serien. Misforstå meg rett, nå er ikke minispillene i f.eks. Mario Party 5 spesielt dårlige, men jeg synes at det er litt rart å ikke holde alt innenfor rammene til de første tre spillene når det først skal gjøres på denne måten.

Det finnes minispill fra alle hovedspillene i serien.

Et kvantesprang i riktig retning er derimot utført i form av at man står fritt til å spille med hvilken kontroller man selv ønsker. Det betyr at sånne forvokste ulvunger som meg selv slipper å bli tvunget til å bruke én Joy-con.

Snakker om kontrollere... husker du Tug o' War? Det notoriske minispillet fra det første Mario Party? Du vet, det som ødela alle kontrollerne dine? Jada, det er tilbake. Hvem vet hva som har fått Nintendo til å grave opp dette traumatiske makkverket fra flammenes dyp...

Åja, vi blir advart. Da så. Takk, Nintendo.

Superstars kommer med online-funksjonalitet. I 2021 burde kanskje ikke dette være noe å applaudere, men det er jubelverdig med tanke på at det forrige spillet ikke fikk disse funksjonene før årevis senere. Nå har jeg dessverre ikke fått testet online-delen av spillet, så jeg kan ikke si noe om hvordan dette fungerer.

Musikken er akkurat sånn jeg husker den. Legendariske Yasunori Mitsudas gromme spor fra det første spillet er lettere modernisert men ikke ødelagte. Dette er et kroneksempel på hvordan musikk kan gjøres ny uten at det går på bekostning av originalmaterialet.

Det fantastiske volleyballspillet fra Mario Party 4 gjør comeback! Til glede for meg, og helt sikkert flere.

Mario Party Superstars er akkurat sånn jeg forventer at et Mario Party-spill skal være. Jeg synes oppriktig at dette er langt bedre enn det forrige spillet som i stor grad var en skuffende affære for min del. Dette spillet treffer meg bedre, men det er godt mulig at vi gamlinger er i sentrum av målgruppa. Superstars imponerer ikke voldsomt det heller, og jeg kunne godt ønske meg mer innhold. Dette til tross, så er det ikke til å stikke under en stol at det ligger timesvis av skoj og kaos for alle typer festløver her. La det for all del være sagt: Mario Party er fremdeles veldig moro.