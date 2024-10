Mario + Rabbids 'skaperen blir med Red Dead Redemption-forfatteren for å finansiere et nytt studio

HQ

Mario + Rabbids-skaperen Davide Soliani har startet et nytt studio, sammen med Red Dead Redemption-forfatter og hoveddesigner Christian Cantamessa og mange av Ubisoft Milan-hodene, inkludert produsent Cristina Nava, som også jobbet med Star Wars Outlaws.

Dette nye studioet, kalt Day 4 Night, med kontorer i Milano, California og Los Angeles, vil fokusere på å "levere dyptfølte og originale spill som er nyskapende når det gjelder historiefortelling og design". Det første spillet vil bli regissert av Soliani og Cantamessa sammen, og er en ny IP.

"Det vi skaper i Day 4 Night, er en refleksjon av alt jeg noensinne har ønsket å oppleve som spiller - glede, eventyr, poesi, action, undring og gleden ved å jobbe med venner", sier Soliani. "Day 4 Night er en tilbakevending til den innovative ånden, til uskylden, til den tøylesløse kreativiteten", legger Cantanessa til.

Day 4 Night vil bli finansiert av PUBG-studioet Krafton

Det uavhengige studioet har sikret seg finansiering fra Krafton, den koreanske utgiveren bak PUBG Battlegrounds, som utvider sine satsinger til flere internasjonale studioer og tradisjonelle enspillerkonsollspill. Bare denne uken kunngjorde de planer om å gi ut Tango Gameworks Hi-Fi Rush 2 samt mobilversjonen av Palworld.

"Day 4 Night presenterte en svært engasjerende og fengslende historie", sier Maria Park, VP og Head of Corporate Development i Krafton. "Spillets visjon skiller seg ut som både original og kreativ, noe som gjør det til en god match for den typen studioer vi ønsker å støtte i Krafton. Det passer godt med vårt oppdrag om å "Scale up the Creative".

Det nye studioet mottok også finansiering fra Xbox-medskaper Ed Fries' 1Up Ventures. Cantamessa og Soliani får selskap av medgrunnleggerne Cristina Nava, Gian Marco Zanna og Luca Breda, veteranprodusenter fra Ubisoft Milan.

Det andre Mario + Rabbids-spillet på Switch solgte angivelig ikke nok. Men talentet til Solianis team er umålelig, så heldigvis vil det ikke bli kastet bort på Ubisoft som et Assassin's Creed-støttestudio, og vil kunne bruke det til å skape noe nytt.