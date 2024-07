Mario + Rabbids-skaperen forlater Ubisoft

HQ

Vi har alle våre favorittøyeblikk fra historien til den nå nedlagte E3-messen, men kanskje et av de mest gjenkjennelige og emosjonelle øyeblikkene i historien til verdens største spillmesse var i 2017-utgaven, da Shigeru Miyamoto gikk på scenen for å presentere Mario + Rabbids: Kingdom Battle, og roste arbeidet og humoren som kom fra blandingen av Mario og Ubisofts sprø figurer, takket være den kreative regissøren, Davide Soliani. På dette tidspunktet reiser spilldirektøren seg opp i tårer og hilser på publikum og Miyamoto selv. En scene som fortsatt får oss til å smile den dag i dag.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle ble etterfulgt av Mario + Rabbids: Sparks of Hope, men det ser ut til at vi ikke får se en tredje del, i hvert fall ikke under Solianis våkne øye. Regissøren, som har vært hos Ubisoft i 25 år (og 11 av dem knyttet til Mario + Rabbids-serien) har kunngjort på X at han forlater selskapet og begir seg ut på "et nytt eventyr" som han ikke kan gi oss noen detaljer om ennå.

La oss inderlig håpe at Soliani fortsetter å jobbe like lidenskapelig som han gjorde på serien som var Ubisoft-Nintendo-partnerskapet, og at vi snart får vite hvilke verdener han vil ta oss med til.