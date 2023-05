Mario + Rabbids: Sparks of Hope forbereder lansering av neste DLC

HQ

Som Ubisoft selv kunngjorde på slutten av fjoråret, får vi ikke mindre enn tre innholdsutvidelser for Mario + Rabbids: Sparks of Hope i 2023. Den første, Tower of Doooom, ble utgitt i mars, og nå har vi den første teaseren til den andre DLC-en som kommer i midten av året og dens tittel: The Last Spark Hunter.

I dette nye eventyret for Mario og kaninene må teamet reise til Melodic Gardens for å se hvorfor de har blitt helt stille, mens en merkelig figur venter utålmodig på rørleggerens ankomst i trærne.

For øyeblikket vet vi ikke navnet på denne nye karakteren, men alt tyder på at han gir Mario mer enn hodepine.

Og etter ankomsten av The Last Spark Hunter, er alt som gjenstår å finne ut når spillets tredje DLC vil bli utgitt, med ingen ringere enn Rayman som spesiell gjest.