Mario Ramen-butikken foran Nintendo-museet har allerede stengt

Nintendo Museum åpnet i Kyoto i Japan i fjor, og ga gamere et nytt sted å lære mer om selskapet bak Mario, Kirby, Link og mange andre ikoniske spillmaskoter. For å dra nytte av beliggenheten, åpnet en ramen-butikk rett over gaten for museet.

Butikken het Mario Ramen, og posisjonerte seg åpenbart som et sted å dra til etter at du har utforsket alt Nintendo-museet har å by på og fått en god appetitt. Men som bilder lagt ut på sosiale medier viser, har butikken nå fjernet skiltet, noe som indikerer at den kanskje allerede har blitt stengt.

Spekulasjonene peker mot at butikken har fått nytt navn, snarere enn å være stengt for alltid, ettersom den nettopp hadde åpnet. Personen som la ut bildet av skiltet som var tatt ned, nevnte også at da de besøkte butikken nylig, var skoddene åpne, men det var ikke åpent.

Kanskje Nintendo har bedt butikken om å ikke bruke Mario-navnet. Kanskje en rebranding rett og slett var på sin plass. Vi vet ikke mer før vi får se om denne butikken forsvinner for godt, eller om den gjør et mirakuløst comeback.