Mario Strikers: Battle League Football

Det er ikke akkurat mangel på sportsspill med Mario-navnet påskrevet, men det er lite som er like intenst og brutalt som Mario Strikers-serien. Her er det ingen nåde ute på fotballbanen hvor nesten alt er lov. Her gjelder det å få kula i mål, akkurat som i vanlig fotball, men på vei dit kan man slå motspillere rett i bakken eller mose dem inn i det elektriske gjerdet som omringer banen. Her deles det ikke ut noen gule eller røde kort, blir man banket er det bare å riste det av seg og komme seg videre. Skulle nesten ikke tro det var Mario vi snakket om her, men joda, det er faktisk det.

Disse kampene foregår ikke på trygg grunn. De spilles på digre stadioner omringet av en kraftskjold i verdensrommet et sted. Spillerne ankommer kampene hoppende ut av portaler. Det er skikkelig kult, røft og nesten litt dystopisk hvordan dette spillet ser ut, og det passer svært godt. Jeg må si at det å bli ønsket velkommen av tunge rockeriff første gang jeg startet spillet fikk meg til å virkelig dra på smilebåndet. Musikken er kun bestående av rock og metall, noe som er ganske uvanlig å høre i Mario-spill. Det setter virkelig tonen for opplevelsen. Rent teknisk er også spillet veldig pent. I selve kampene er det 60 bilder i sekundet, som kommer godt med når ting skjer såpass fort.

Dette fotballspillet er spilt med 4 spillere på hvert lag i tillegg til en målvakt som ikke kan styres av spilleren. Man kan velge mellom flere forskjellige Mario-karakterer, og du kan bygge laget ditt som du vil. Du kan dog ikke ha flere av samme karakter på laget ditt, bortsett fra Toad og Yoshi. Dette tror jeg kommer av at dette er karakterer det som regel finnes flere av i verdenen i de fleste Mario-spill, så å ha flere av samme karakter med disse to gir mening. Det er også avslørt at det vil komme flere karakterer med fremtidige oppdateringer, og da er det nok svært sannsynlig at karakterer som Koopa, Boo, Shy Guy etc. dukker opp, som det sikkert også blir mulig å ha flere av på samme lag.

Allerede i første match merket jeg at dette er et veldig kaotisk og hurtig spill. Ballen flyr frem og tilbake svært raskt og banen er ikke særlig stor. Ting skjer fort og det er overraskende mange teknikker man kan bruke. Når spillet er på sitt mest intense, kan det være vanskelig å holde styr på hvor ballen havner og hvilken karakter man styrer. Det tok meg flere matcher å bli vant til kontrollene til tross for at jeg spilte ferdig opplæringsdelen. Jeg tror mange vil føle det samme når de spiller dette for første gang, men heldigvis løsner det etter hvert. Timing har mye å si og det å legge opp ballen foran mål for så å perfekt lade opp et så hardt skudd som mulig. Målvaktene vil som regel ta imot ballen om du bare skyter på målet på måfå. Jeg fant også raskt ut at det å skyte fra sidene nesten aldri funker.

I tillegg til taklinger kan man benytte seg av items som ramler ned på fotballbanen, de består av ganske typiske Mario-items som grønne skilpaddeskall eller Bob-ombs. Apropos items er det slik at spillet har et system for de som overdriver voldsbruken. Angriper man stadig spillere som ikke har ballen øker sjansen for at det droppes ekstra sterke items i motstanderens banehalvdel som kun de kan plukke opp. Den frie voldsbruken burde ikke gå helt bananas med andre ord. Utover vanlige items er noe av det viktigste i kampen hvem som plukker opp den ettertraktede «Strike orben». Denne gir deg muligheten til å utføre et «Hyper strike». Dette er et svært kraftig skudd man kan gjøre på målet, og alle karakterer har hver sin unike hyper strike. Dette skuddet må lades opp svært lenge før man et nødt til å trykke på skuddknappen to ganger til på det rette tidspunktet. Jo bedre timing, jo bedre blir skuddet. Klarer målvakten likevel å ta imot ballen, blir det opptil spilleren på målvaktens lag å trykke på A-knappen så fort som mulig for å prøve å holde igjen skuddet (dette er eneste gangen en spiller har noen kontroll over sin egen målvakt). Går ballen inn får man faktisk to mål!

I min periode med spillet har jeg ikke hatt mulighet til å få spilt noen lokal flerspiller og har dermed stort sett brukt tiden på enspiller-innhold. Jeg må dessverre skuffe og si det er litt tynt. Man har selvfølgelig mulighet til å starte en såkalt «Quick match» for å bare spille en enkel match med tilpasselige kriterier som: lengde på kampen, om items/hyper strike er lov etc. Ellers er det kun «Cup battles» man kan spille. Dette er ganske enkelt en turnering hvor man møter andre lag styrt av computeren. Hver turnering har fokus på forskjellige ferdigheter som: styrke, skudd, hurtighet etc. Dette legger ikke til særlig mye nytt, og er egentlig nesten det samme som å spille tre helt vanlige kamper. Vinner man en cup blir man belønnet med mynter man kan bruke på utstyr. Utstyr kan endre ferdighetene til karakterene. Vil du at sværingen, Bowser skal bli mer hurtig enn sterk? Da er det bare å kjøre på! Utvalget med utsyr er per dags dato litt tynt, men dette er nok noe som blir mer variert etter hvert. Dessverre har også alle karakterene tilgang på det samme utstyret, jeg savner mer unikt utstyr per karakter.

Det virker som at det meste av fokuset ligger i online-delen. Her kan man selvfølgelig spille matcher mot folk over nett, men man kan også danne sin egen klubb for å delta i forskjellige ligaer. Du og opptil 19 andre kan danne en klubb og kjempe om å nå til topps i ligaen. Her er det også mulighet til å låse opp kosmetiske oppgraderinger av din banehalvdel. I min korte tid med spillet har jeg ikke fått prøvd meg særlig mye online. Det har vært begrenset med tidspunkter det har vært mulig, og selv når det har funket så har det blitt svært begrenset. Det virker uansett som at det er over nett mesteparten av tiden til de fleste vil brukes, og det meste ekstra stæsj kan låses opp. Det er rett og slett ikke så mye annet å finne på.

Jeg hadde på forhånd ganske store forventinger til dette spillet, særlig som fan av forrige spill i serien som var altfor lenge siden. Det er ikke voldsomt mye nytt her, og det er overraskende få karakterer å spille som fra start (Mario, Luigi, Peach, Toad, Yoshi, Donkey Kong, Wario, Waluigi, Bowser og Rosalina). Dette er 11(!) færre enn i forrige spill, Mario Strikers: Charged Football. Daisy er en spesielt merkelig utelatelse. Særlig skuffende når det til og med er samme studio som står bak begge spillene. Det har blitt lovet nye karakterer via oppdateringer og det er jo greit nok, men jeg er ikke en veldig stor fan av at Nintendo stadig går denne halvferdige veien med sine sportsspill.

Uansett er mangelen på moduser det største savnet. Det er en mangel på ting å finne på. Hvorfor ikke inkludere en slags historiemodus hvor Mario og vennene må bygge opp en klubb fra bunnen og gruse Bowser sitt veletablerte lag på toppen av tabellen? Kanskje Wario dukker opp med sin klubb underveis som en slags rival på veien til toppen? Det hadde vært så utrolig mye mer givende om man hadde et mer langsiktig mål man jobbet seg mot, som også låste opp nye ting. Dessverre koker spillet ned til at man spiller kamp etter kamp uten særlig mye som skjer ved siden av. Fotballspillet er kaotisk, men vellaget, og det er jo selvfølgelig det viktigste. Det er overraskende mange mekanikker i spillet, og man merker at det er en lang vei å gå for å mestre alt sammen. Dette vil selvfølgelig være svært individuelt, men jeg personlig slet med å ha lyst til å spille for lenge i strekk på grunn av at kampene blir for like. Å samle noen venner i sofaen kan nok fikse dette, særlig når spillet har mulighet for så mye som 8 spillere på en konsoll samtidig. Jeg blir bare litt usikker på hvor lenge dette faktisk holder på interessen. Jeg vil nok kun anbefale dette spillet til de som aldri har spilt Mario Strikers-serien før eller som ikke har mulighet til å blåse støv av sine gamle konsoller for å spille de eldre spillene i serien. Det blir nemlig litt for tynt dette her.