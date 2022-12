Mario Strikers: Battle League Football avslutter med Bowser Jr. og Birdo på onsdag

HQ

Nintendo skal ha litt skryt for å ha blitt mer ivrige på å følge resten av spillindustrien de siste årene hva utvidelser til spillene sine angår. Spesielt siden mange av dem er gratis. Slikt kan uansett ikke fortsette ut i det uendelige, noe vi får et eksempel på nå.

Utviklerne i Next Level Games har gitt oss en ny trailer for Mario Strikers: Battle League Football som avslører at Bowser Jr. og Birdo kommer til spillet den 14. desember. I kjent stil får vi også nytt utstyr som forsterker figurene våre, samt den nye Urban Rooftop-stadioen. Derfor er det litt skuffende å høre at dette blir spillets siste gratis utvidelse, men det er vel uansett bare å takke for omtrent seks måneder med ekstra snadder.