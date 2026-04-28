Mario Tennis Aces' lydspor er nå tilgjengelig med Nintendo Music

Her i redaksjonen var vi ganske enige om at Mario Tennis Fever ikke helt levde opp til forgjengeren Mario Tennis Aces, selv om det fortsatt var et bra spill. Nå har vi muligheten til å gjenoppleve minnene fra sistnevnte, ettersom Nintendo nettopp har oppdatert Nintendo Music-appen (krever Switch Online-abonnement) med musikken fra Aces.

Det er totalt 23 spor som strekker seg over en time og 15 minutter, alle komponert av Motoi Sakuraba. Han har tidligere bidratt med komposisjoner til spillserier som Star Ocean, Mario Golf og Golden Sun, så han er en erfaren komponist som vet hvordan man skaper fengslende videospillmusikk.

Lydsporet Mario Tennis Aces er nå tilgjengelig, så det er bare å sette det på i kveld når du går kveldstur med hunden eller drar på treningssenteret for den obligatoriske treningsøkten.