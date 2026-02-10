HQ

Det er kanskje den største av mine mange synder som gamer og spilljournalist at min kjennskap til Super Mario - i hvert fall inntil nylig - var ganske mangelfull. Jeg hadde spilt noen av hitene, men det var først i løpet av det siste året eller så at jeg virkelig ga meg i kast med å se rørleggeren utenfor hans vanlige tilholdssteder. Jeg spilte puslespillet Mario vs. Donkey Kong, den latterlig morsomme RPG-remaken Paper Mario: The Thousand-Year Door, og har nylig slått tennisballer så hardt jeg kan i Mario Tennis Fever, som dessverre er den Mario-spinoffen jeg har hatt minst glede av de siste årene.

Mario Tennis Fever Det er fortsatt morsomt, misforstå meg rett, men jeg er bare ikke sikker på om det er moro verdt 60 pund. Det er mye blits, uten mye substans som tilbys under. Fra den første hovedmenyen og opplæringen blir du møtt av fargerik, imponerende grafikk som virkelig skinner på Switch 2, enten du spiller håndholdt eller på TV-en. Mario, Luigi, Daisy, Peach, Toad, Donkey Kong, Bowser og alle de andre i denne stablede listen ser flotte ut, og det store utvalget av baner gir enda mer øye-godteri. Vi snakker ikke om et utseende som vil erstatte din visjon av virkeligheten her, men det er tydelig at Nintendo nå har mestret Mario-utseendet sitt fullt ut, ytterligere styrket av ytelsestilbudene til Nintendo Switch 2.

Det er mye som tilbys i Mario Tennis Fever. Etter å ha spilt den korte, innledende opplæringen (eller ikke hvis du er proff), kan du hoppe rett inn i tenniskamper med venner og familie, ta en turnering for å teste ferdighetene dine mot CPU-en, spille etter noen merkelige regler i Mix It Up, utfordre deg selv med Trial Towers, eller ta deg gjennom spillets ganske grunne historie i Adventure Mode. Jeg hoppet rett inn i den sistnevnte modusen, i håp om å få en dypere forståelse av gameplayet uten å bare spille kamp etter kamp.

Etter en imponerende filmsekvens fant jeg dessverre ut at Adventure Mode stort sett var mangelfull. Den er på uforklarlig vis delt i to halvdeler, hvorav den ene føles som å trekke tenner når du tvinges til å gjenta opplæring etter opplæring, med noen testende minispill og monotone kamper innimellom når Baby Mario og Luigi må lære seg tenniserfaringen sin på nytt. Andre halvdel er mye mer underholdende, men er så kort takket være den overlessede opplæringen at du får inntrykk av at dette var mer en ettertanke enn en viktig del av den generelle spillopplevelsen. Det er egentlig synd, for noen av ideene og nivåene i den siste delen av eventyrmodusen er supergøye, inkludert noen bosskamper som får deg til å spille tennis på interessante måter, men den første halvdelen er så slitsom at den virkelig ødelegger for eventyrmodusen som helhet.

En av de viktigste grunnene til at jeg begynte med Adventure Mode først, var at jeg ville låse opp så mange Fever Rackets som mulig med en gang. Disse er den sentrale spillgimmicken i Mario Tennis Fever, og - i likhet med spillet som helhet - føles det som om de først og fremst eksisterer for å legge til en følelse av opptog snarere enn noen dybde i spillet ditt. Noen Fever Rackets er langt sterkere enn andre, og effektene de etterlater seg på tennisbanen kan snarere ødelegge enn å øke spillegleden. Hvorfor må jeg holde ut en brannbelagt bane i mer enn ett eneste poeng per kamp? Selv om jeg ikke forventer et konkurransefokus i et Mario Tennis-spill, føles det som om dette ikke engang vil få en tilfeldig spiller til å nyte spillet så mye mer, ettersom du vil oppleve at ethvert håp om et spennende rally ødelegges av at noen kaster tornadoer og lyn mot deg fra sin side av banen. Du kan selvfølgelig sprette disse effektene tilbake og bruke dine egne Fever Rackets, men da får du en følelse av ufortjent seier når motstanderen din flakser rundt på banen på grunn av den guddommelige vreden du har utstyrt dem med.

Tennisspillet i Mario Tennis Fever kan være underholdende, og jeg hadde noen nervepirrende rallyer her og der, men dessverre mangler spillopplevelsen en reell effekt og tyngde i tennisspillet ditt. Det er noen slag her og der, men noen spill med tennis som et alternativ, snarere enn hovedfunksjonen, har resultert i mer konsekvent spenning. Det er en mykhet i tennisen som bare fjernes når du legger til kaoset med Fever Rackets, som fungerer som både skade og frelser for spillingen i denne merkelige sammenstillingen jeg fremdeles ikke er sikker på at jeg er solgt på.

Jeg hater å høres ut som en bitter grinebiter, spesielt med et spill som først og fremst handler om moro, og derfor vil jeg i stedet gå over til det Mario Tennis Fever gjør riktig. Det er absolutt et flott tennisspill å sette i gang med hvis du er en casual-spiller på jakt etter et sporty partyspill du kan spille med venner. Mario Tennis Fever krever ikke timevis med opplæring, og til tross for at Fever-racketene er en gimmick, fungerer de som en god nivellering hvis du spiller med noen som ikke ønsker å lære seg forskjellen mellom lob og drop. Det er så mange figurer, racketer og mer å låse opp at du har mye å gjøre hvis du liker spilleløkken nok til å fullføre samlingene dine. Det er imidlertid et ganske stort hvis.

Til tross for alle sine feil, skinner sjarmen til Mario Tennis Fever gjennom til slutt. I disse sportslige spinoffene er det viktig å huske at moro er kjernen i opplevelsen, og selv om det var noen kritikere fra det, kom jeg tilbake gang på gang for å se om jeg kunne ta på meg det siste Trial Tower, eller bare se om jeg kunne ta min viktigste mann Diddy Kong til høyden av Mario Tennis-verdenen. Prisnivået kan føre til forståelig nøling, men Nintendo har gjort alt de kan for å pakke inn nok innhold til at det er til å leve med.