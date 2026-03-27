Mario Tennis Fever får en større oppdatering

I forrige måned ble Mario Tennis Fever lansert, som bød på et lettbeint, men likevel dypt tennisspill, med regler som er så langt unna simulatorlignende realisme som man kan komme. Siden den gang har spillerne spilt spillet flittig, og Nintendo har lyttet til tilbakemeldinger via sosiale medier og har tilgang til et vell av statistikk, som de nå har brukt til å lansere en ny, stor oppdatering.

Versjon 1.0.2 inneholder naturligvis de vanlige feilrettelsene og noen optimaliseringer, men den kanskje mest interessante endringen er at karakterene og racketene har blitt balansert på nytt. Den nesten spillødeleggende Inky Racket er nå mer håndterbar, mens Golden Dash Racket ikke er aktiv like lenge som før.

Blant figurene som har blitt endret, er Diddy Kong, som nå server hardere, mens Dry Bones har bedre sikte. Sjekk ut hele listen nedenfor:

E ndringer i karakterspesifikasjoner

Diddy Kong - Litt økt styrke på slag og server.

Dry Bones - Avstanden ballen kan slås stabilt tilbake fra har økt noe. Litt økt evne til å sikte mot sidelinjen.

Baby Peach - Avstanden ballen kan slås stabilt tilbake fra har blitt økt litt.

Toad - Avstanden ballen kan slås stabilt tilbake fra har blitt økt noe.

Shy Guy - Avstanden ballen kan slås stabilt tilbake fra har blitt økt noe.

Donkey Kong - Avstanden ballen kan slås stabilt tilbake fra, har blitt redusert noe. Har gjort det slik at du begynner å løpe litt senere når du beveger deg.

Bevegelsen strakte seg betydelig utenfor treffdeteksjonsområdet mens han beveget seg til venstre eller høyre, så bevegelsen hans har blitt justert.

Petey Piranha - Avstanden ballen kan slås stabilt tilbake fra har blitt redusert noe. Det gjør at du begynner å løpe litt senere når du beveger deg.

Rosalina - Avstanden ballen kan slås stabilt tilbake fra har blitt redusert litt.

Wiggler - Avstanden ballen kan slås stabilt tilbake fra har blitt redusert noe.

Endringer i spesifikasjonene for Fever-racketen

Golden Dash Racket - Effektperioden har blitt forkortet fra 12 sekunder til 8 sekunder. Metal Racket - Effektperioden har blitt forkortet fra 10 sekunder til 8 sekunder. Mens effekten er aktiv, kan du nå bekjempe Spinies fra Spiny Racket.

Star Racket - Effektperioden har blitt forkortet fra 10 sekunder til 8 sekunder. Mens effekten er aktiv, kan du nå bekjempe Spinies fra Spiny Racket.

Magisk racket - Effektperioden har blitt forkortet fra 15 sekunder til 12 sekunder. Hvis racketen allerede er en stekepanne, vil bevegelsen som forvandler den til en stekepanne ikke lenger skje. (Du tar fortsatt skade på HP.)

Spøkelsesracket - Effektperioden har blitt forkortet fra 15 sekunder til 12 sekunder. For lobs har tiden det tar før den forsvinner blitt forlenget med 0,5 sekunder, slik at du får litt mer tid til å se banen til skuddet.

Inky Racket - Tiden fra blekket kommer på skjermen til det begynner å dryppe ned, er halvert.

Endringer i skuddets oppførsel



Vi har gjort en justering slik at glidning og sprang ikke forekommer når du avbryter en ladning. (Oppførselen forblir imidlertid den samme som i ver. 1.0.1 for multiball).



Andre endringer