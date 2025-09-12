Mario Tennis Fever kunngjort for Nintendo Switch 2

HQ

Et nytt Mario Tennis-spill er kunngjort for Nintendo Switch 2. Som en del av 40-årsjubileet (litt senere, da det lanseres 12. februar 2026), ser Mario Tennis Fever ut som en tilbakevending til form for serien, og fortsetter og forbedrer det Mario Tennis Aces gjorde i 2018.

Spillet vil ha 38 spillbare figurer, flest av alle Mario Tennis-spill, og 30 "feberracketer" som gir spesielle evner, noe som betyr at det vil være flere strategiske alternativer for online-modusene, inkludert rangert.

Det vil være mange spillmoduser, inkludert Trial Tower-modus for en mer seriøs utfordring, blandede moduser med sprø regler, og et nytt eventyr kommer tilbake, denne gangen med bare babyfigurer. Og som i Mario Tennis Aces for Switch, vil det ha bevegelseskontroller.

Er du spent på Mario Tennis Fever? Det lanseres 12. februar 2026.