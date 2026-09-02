Mario Tennis Fever oppdatert til versjon 1.1.1

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Nintendo er kjent for å gi ut spill med svært få feil, som er praktisk talt ferdige helt fra starten av. Men den stadig mer avanserte spillutviklingen har selvsagt ikke gått Nintendo forbi, og siden de nå har en moderne konsoll når det gjelder ytelse med Switch 2, har det kommet noen flere oppdateringer for Nintendos titler enn vi har vært vant til fra tidligere generasjoner.

En slik tittel er « Mario Tennis Fever, som ble utgitt i februar. Den er nå oppdatert til versjon 1.1.1, og denne oppdateringen handler ikke bare om feilrettinger, men inkluderer også en justering av spillmekanikken:

• Endret det slik at når du returnerer en høy ball, og du trykker to ganger på Flat-knappen, vil det resultere i et Star Shot selv om det ikke er noe Star Point der.

- Merk: I versjon 1.1.0 ville situasjonen ovenfor resultere i et «Powerful Flat».

• Rettet en feil der «Amps» plassert med «Amp Racket» forsvant før det hadde gått 12 sekunder.

Hvis du vil lese mer om « Mario Tennis Fever, finner du vår anmeldelse her.