Mario Tennis Fever-guide: Hvilke karakterer og racketer er de beste, og hvordan låser du dem opp?

Selv om det ikke ser ut til å skape den samme feberen som tidligere utgaver, lanseres Mario Tennis Fever på Nintendo Switch 2 med nydelig grafikk og en enorm samling av figurer og Fever-racketer på skjermen. Disse nye elementene er en sann game changer, og hvis du spiller online, vil du se at det nesten alltid er de med de beste spesialracketene, forutsatt at de vet hvordan de skal brukes, som vinner kampene.

Men hvordan låser du opp alle racketene i Mario Tennis Fever slik at du kan bruke de beste? Og hvordan får du karakterene med den beste statistikken? Spillet forteller deg det underveis, kamp for kamp, og du kan også sjekke Rewards-menyen, men her er de komplette listene over de nødvendige prestasjonene sammen med våre anbefalinger.

Hvordan låse opp alle karakterene i Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever har 38 (!) spillbare figurer, den største listen i seriens historie. De første 18 er tilgjengelige som standard, mens de resterende 20 har opplåsingsbetingelser. Nemlig i rekkefølge etter liste og indikerer spillestilen :



Mario (All-Around)

Luigi (Allround)

Fersken (teknisk)

Daisy (Allround)

Rosalina (Tricky)

Pauline (rask)

Wario (Kraftig)

Waluigi (Forsvar)

Toad (Hastighet)

Toadette (teknisk)

Luma (to farger) (teknisk): Spill 15 tenniskamper for å låse opp Super Mario Bros. movie-designet.

Yoshi (Speedy) (åtte farger: 25, 60, 80 kamper, S i 2P Score Attack, S i 4P Score Attack, S i Piranha Plant-utfordringen, S i Auto Tennis).

Bowser (Kraftig)

Bowser jr. (vanskelig)

Donkey Kong (kraftig)

Boo (vanskelig)

Shy Guy (teknisk) (syv farger: 35, 65, 85, 100 fyrstikker, spiller enkelt Ring Shot, spiller dobbelt Ring Shot).

Koopa (rask) (fire farger: 45, 70, 90 kamper)

Kamek (Tricky): Spill 1 tenniskamp.

Spike (Power): Spill 5 tenniskamper.

Diddy Kong (Speedy): Spill 10 tenniskamper.

Chain Chomp (Power): Spill 20 tenniskamper.

Birdo (allround): Spill 30 tenniskamper.

Koopa Paratroopa (teknisk) (fire farger: 40, 75, 95 kamper).

Petey Piranha (Kraftig): Spill 50 tenniskamper.

Piranha Plant (vanskelig): Fullfør Piranha Plant-utfordringen på avansert vanskelighetsgrad (poengutfordringer).

Boom Boom (Defensiv): Nå toppen av Tower of Resolve (Prøvetårn).

Blooper (Vanskelig): Fullfør Ring Shot (4 spillere) på avansert vanskelighetsgrad (Poengutfordringer).

Tørre Bowser (defensiv): Nå toppen av Trickery Tower (Trial Towers).

Dry Bones (vanskelig): Fullfør Auto Tennis på avansert vanskelighetsgrad (Poengutfordringer).

Baby Mario (allround): Vinn Mushroom Cup-singelturneringen.

Baby Luigi (allround): Vinn soppcupens doubleturnering.

Baby Peach (teknisk: Vinn singelturneringen i Flower Cup.

Wiggler (defensiv): Fullfør Ring Shot (2 spillere) på avansert vanskelighetsgrad (poengutfordringer).

Nabbit (rask): Vinn Flower Cup-turneringen i double.

Goomba (allround): Nå toppen av Veksttårnet (Prøvetårn).

Baby Wario (Kraftig): Vinn singelturneringen i Star Cup.

Baby Waluigi (defensiv): Vinn dobbeltturneringen i Star Cup.



Hvem er den beste karakteren i Mario Tennis Fever?

Inntil vi har hatt noen uker med konkurransedyktig online spill, vil vi ikke lage en komplett liste etter nivåer, men vi kan gi deg noen innledende anbefalinger. Foreløpig har vi Pauline som vår viktigste, som er ufeilbarlig og allsidig med sin hastighet, selv om hun er ganske svak på retur. Vi har også hatt veldig gode resultater med Rosalinas lobskuddseffekter og hennes høye, men likevel balanserte statistikk. Til slutt, som alltid, forvirrer Boos maksimale effekt motstanderne sterkt, selv på svake server.

For øyeblikket vil vi si at disse tre er de mest pålitelige karakterene, men prøv også Koopa eller Koopa Paratroopa og Piranha Plant for å nå alle de umulige ballene.

Hvordan låse opp alle feberracketene i Mario Tennis Fever

Det finnes 30 Fever-racketer, og de seks første er tilgjengelige som standard. Slik får du resten, hvorav noen er utrolig avgjørende på banen :



Personlig racket

Flamme-racket

Is-racket

Lyn-racket

Ty-foo Racket

Mud Racket

Minisopp-racket Fullfør neste del av historien: JV-klassen.

Fire Bar Racket: Fullfør neste del av historien: Rang E.

Isblomst-racket: Fullfør neste del av historien: Rang D.

Star Racket: Fullfør neste del av historien: Rang C.

Tornado Racket: Fullfør neste del av historien: Rang B.

Pokey Racket: Fullfør neste del av historien: Fullfør neste del av historien: Rang A.

Skygge-racket: Spill to tenniskamper.

Fire Barrier Racket: Spill 4 tenniskamper.

Fryse-racket: Spill 6 tenniskamper.

Amp Racket: Spill 8 tenniskamper.

Swerve Racket: Spill 12 tenniskamper.

Inky Racket: Spill 14 tenniskamper.

Banana Racket: Spill 16 tenniskamper.

Volcano Racket: Spill 18 tenniskamper.

Spøkelsesracket: Spill 22 tenniskamper.

Golden Dash Racket: Spill 24 tenniskamper.

Chargin' Chuck Racket: Spill 26 tenniskamper.

Spiny Racket: Spill 28 tenniskamper.

Magic Racket: Spill 32 tenniskamper.

Bullet Bill Racket: Spill 34 tenniskamper.

Thwomp Racket: Spill 36 tenniskamper.

Shova Racket: Spill 38 tenniskamper.

Metallracket: Spill 42 tenniskamper.

? Block Racket: Få tak i alle de andre racketen.



Hva er den beste Fever Racket i Mario Tennis Fever?

Dette avhenger mye av spillestilen din (og det samme kan sies om karakterene), men for øyeblikket ser vi fortsatt bedre resultater med noen standardracketer, for eksempel Ice Racket med skøytebaneeffekt, eller Mud Racket for droppskudd. Av de mer avanserte racketene synes vi at Amp Racket er den strategisk mest interessante og morsomste. Hvis du plasserer sparkies på tvers av motstanderens bane, skaper du en uoverstigelig barriere for å slå ballene til den andre siden. Vår favoritt og mest brukte i disse tidlige dager er imidlertid Shova Racket som, selv om det ikke er det mest spektakulære, skyver motstanderen tilbake når de prøver å returnere skuddet ditt, slik at de blir veldig utsatt for drop-slag eller tilnærminger til nettet.

Når det er sagt, i A-klassen i kvalifiseringen ser vi mange spillere med The Spiny Racket, spesielt Koopas og Koopa Paratroopas. Det er en herlig plage for motstanderen, som hindrer dem i å bevege seg rundt på banen og tapper dem for energi.

Slik låser du opp alle banene i Mario Tennis Fever