Mario Vargas Llosa har gått bort, 89 år gammel

Mario Vargas Llosa er død i Lima (Peru) i en alder av 89 år, kunngjorde sønnen hans i et innlegg på X. Med ham går en av de siste gigantene i Latin-Amerikas litterære boom bort, en forfatter som fikk verden til å lytte ikke bare til Peru, men til sjelen til et kontinent i konflikt.

Fra de støvete brakkene i The Time of the Hero til de andre verkene hans skrev Vargas Llosa med en eleganse og dybde som bare kommer av å ha opplevd både skjønnheten og kaoset. Han stilte som presidentkandidat, ja, men hans sanne kraft lå alltid på papiret.

For noen var han en kontroversiell figur. Han sto utenfor de politiske strømningene som en gang forente hans generasjon av forfattere, og valgte en vei som ofte satte ham på kant med dem. Men han sluttet aldri å tro på kunstnerens ansvar for å provosere, stille spørsmål og skape.

For lesere som meg, som oppdaget ham i ung alder og fulgte ham gjennom flere tiår med romaner, debatter og gjenoppfinnelser, føles hans bortgang dypt personlig. Han fikk oss til å reflektere. Han fikk oss til å diskutere. Han fikk oss til å føle oss smartere fordi vi hadde lest ham. Hvil i fred, Maestro.