Mario vs. Donkey Kong er tilbake i nytt spill

Virkeligheten veier alltid tyngre enn ryktene om Nintendo Direct-kunngjøringer. Alle forventet et nytt skikkelig Donkey Kong, men i stedet fikk vi vite at han må dele rampelyset med Mario.

Mario vs. Donkey Kong er et helt originalt eventyr som imidlertid henter inspirasjon fra titlene med samme navn på Game Boy Advance og Mario vs. Donkey Kong: The Tipping Star på Nintendo 3Ds og Wii U.

Det denne kunngjøringen har gjort klart for oss (i tillegg til det morsomme gameplayet) er at Nintendo ikke har glemt 2D-sidescrollingspillene, og at dette Mario vs. Donkey Kong kommer bare fire måneder etter Super Mario Bros. Wonder. Mario vs. Donkey Kong kommer nemlig 16. februar neste år eksklusivt til Nintendo Switch, og du kan allerede nå se hele traileren nedenfor.