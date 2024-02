Mario vs. Donkey Kong starter veldig bra

HQ

Det passer perfekt inn mellom nyinnspillingen av Super Mario RPG og Paper Mario: The 1000 Year Door, Mario vs. Donkey Kong på Switch gir oss enda et nytt blikk på en klassisk Mario-spin-off. Hvis du ikke har sjekket ut den originale Game Boy-tittelen fra 2004, skal du ikke bekymre deg, det har ikke jeg heller, men det hindrer ingen i å ha det gøy med dette livlige puslespill-plattformspillet.

Det er verdt å understreke puslespilldelen av dette spillet her. Mario vs. Donkey Kong kan først få deg til å tro at dette skal være et slags kampspill, men det er faktisk et sterkt puslespill. Hvert nivå består av to små områder med ulike mekanikker som du kan leke deg med, avhengig av hvilken verden du befinner deg i. Du kan utforske litt ved å holde inne R-knappen for å se hvor samleobjektene er på et kart, men ellers er det stort sett det du får rett foran deg.

Spillet krever mindre presis hopping og løping, men mer planlegging av spilleren. Det har ikke vært noen skikkelige hodeskrapere for meg ennå, men det kan ta tid å legge opp en strategi og deretter gjennomføre den, noe som er viktig i Mario vs. Donkey Kong. Så langt har ikke tidtakeren vært for pressende, men det er mange måter å omgå den på hvis du trenger å bruke mer tid på et nivå.

Hver gang du lykkes på et nivå, kommer du litt nærmere å spore opp Donkey Kong, som har stjålet en haug med Mario-leker kalt Mini-Marios. Denne historien føles ganske treffende selv 20 år etter at originalspillet ble utgitt, for i Funko- og Amiibo-samlernes tidsalder er det lett å forestille seg at noen jakter på en overdimensjonert ape for å få tak i en samling plastfigurer. Jeg liker også å tenke meg at Mario kommer til å tjene en god slant på denne merchandisingen, så det gir ham enda større grunn til å jakte på Donkey Kong. På slutten av hver verden får du sjansen til å kjempe mot Donkey Kong etter et nytt puslespill der du skal lede Mini-Marios til å samle inn noen bokstaver. I disse kampene mot DK må du vanligvis unngå fallende hindringer, tønner og annet, helt til du kan plukke opp noe og kaste det tilbake på ham. Skyll og gjenta til han går videre til neste verden. Det er enkelt, men det fungerer, og nivåene er raske nok til at jeg ikke har kjedet meg ennå.

I tillegg til å finne ut hva du skal gjøre i hvert enkelt nivå, må du venne deg til noen enkle mekanikker for å få alt til å fungere. Mario kan plukke opp alt fra søppelkasser til fiender (så lenge han lander på hodet deres først) for å komme seg videre. Å kaste ting rundt seg er like morsomt som du forventer, bare det å kunne slenge fiender av kartet hvis du vil. Jeg vil faktisk fraråde det, ettersom fiender som forsvinner helt, vil dukke opp igjen på samme plattform som de startet på, noe som har ført til flere pinlige dødsfall.

Marios håndstand er nok det jeg liker best i dette spillet så langt, om ikke annet så fordi det er så imponerende å se den lille rørleggeren gå på hendene og deretter gå over til en dobbel salto. Kjernestyrken hans må være vanvittig. Marios håndstand kan, som du kanskje skjønner, hjelpe deg med å nå høyere plattformer, men den gjør deg også usårbar for fallende gjenstander, selv om de ser ut til å treffe deg rett i hodet. Disse enkle mekanismene er fine i Mario vs. Donkey Kong, men de tilfører ikke spillet særlig mye dybde.

Hvis du er ute etter en skikkelig puslespillutfordring, har Mario vs. Donkey Kong ennå ikke gitt meg noen. Jeg er fortsatt tidlig i prosessen og forventer at utfordringen vil øke, men bortsett fra noen få enkle feil i en kamp med Donkey Kong, har det gått ganske greit. Jeg er imidlertid ganske sikker på at en seriøs utfordring ikke er målet her, så jeg skal ikke være for streng for det. Den lyse og herlige grafikken sammen med det solide nivå- og fiendemangfoldet og den søte "jippi"-lyden hver Mini-Mario lager når de har blitt reddet, har gjort at jeg har tilbrakt en god del tid med Mario vs. Donkey Kong så langt, og jeg gleder meg til å pløye videre med resten av dette siste eksemplet på Nintendos satsing på rørleggeren.