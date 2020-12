Mario-skaperen tar oss gjennom Super Nintendo World

Du ser på Annonser

I natt har vi som lovet fått en av de mest uvanlige Direct-sendingene noen gang siden den fokuserer på Super Nintendo World-parken som åpner i Japan den 4. februar. Her tar Shigeru Miyamoto, skaperen av Mario og en rekke andre elskede Nintendo-figurer og spill, oss gjennom de fleste områder i parken og viser noen av de ulike aktivitetene vi kan gjøre med spesielle armbånd som deles ut. Jeg skal la Miyamoto-san ta dere gjennom det selv, for her sier helt klart et bilde mer enn tusen ord.