Mark Carney tar over roret i Canada, og står overfor en umiddelbar handelskamp med USA

Mark Carney, en mann som en gang styrte finansinstitusjoner, styrer nå Canada selv, etter å ha sikret seg ledervervet i Det liberale partiet og statsministerposten i en jordskredseier mot Chrystia Freeland.

Etter at Justin Trudeau har gått av etter nesten et tiår, arver Carney en nasjon på kanten, låst i en opphetet handelskonflikt med USA, der Donald Trumps tarifftunge politikk får økonomiene til å skrangle.

Til tross for sin politiske uerfarenhet hevder Carney at hans ekspertise innen finansdiplomati gjør ham unikt egnet for dette øyeblikket, og han lover å slå tilbake mot Trumps økonomiske aggresjon mens han forbereder seg på et valg som kan omdefinere Canadas politiske landskap.

Hans kometkarriere har elektrifisert et liberalt parti som vaklet for bare noen måneder siden, men den virkelige testen begynner nå: å navigere i et splittet velgerkorps, et fiendtlig handelsmiljø og utfordringen med å sikre seg sitt eget sete i parlamentet.

